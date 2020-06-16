Galatasaray'a transferde bedava dünya yıldızı! O ismin yerine...

87 gün sonra Süper Lig'e tekrar dönülmesinin ardından Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanına çıkmıştı. Sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılan sarı-kırmızılılarda sakatlık haberleri de can sıkmıştı. Fernando Muslera'yı ve Florin Andone'yi sakatlığa kurban eden Cimbom, aynı zamanda Ryan Donk ve Adem Büyük de haftaya oynanacak Gaziantep karşılaşmasında kart cezaları nedeniyle forma giyemeyecek. Cimbom'da son gelişmeler bu yöndeyken, transferde ise flaş bir hamle geldi. Aslan, sözleşmesi sezon sonunda bitecek dünya yıldızını gündemine aldı ve o ismin yerine düşünüyor. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

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Giriş Tarihi: 16.06.2020 13:04 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020 13:07 ABONE OL