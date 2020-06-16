16 Haziran 2020, Salı

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a transferde bedava dünya yıldızı! O ismin yerine...

87 gün sonra Süper Lig'e tekrar dönülmesinin ardından Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanına çıkmıştı. Sahadan 2-0'lık mağlubiyetle ayrılan sarı-kırmızılılarda sakatlık haberleri de can sıkmıştı. Fernando Muslera'yı ve Florin Andone'yi sakatlığa kurban eden Cimbom, aynı zamanda Ryan Donk ve Adem Büyük de haftaya oynanacak Gaziantep karşılaşmasında kart cezaları nedeniyle forma giyemeyecek. Cimbom'da son gelişmeler bu yöndeyken, transferde ise flaş bir hamle geldi. Aslan, sözleşmesi sezon sonunda bitecek dünya yıldızını gündemine aldı ve o ismin yerine düşünüyor. İşte o isim ve detaylar... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 16.06.2020 13:04 Güncelleme Tarihi: 16.06.2020 13:07
ABONE OL
  • 1
  • 18
Galatasaray'a transferde bedava dünya yıldızı! O ismin yerine...

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrasında Süper Lig 87 günün ardından 27. hafta karşılaşmalarıyla devam etmişti.

GALERİ DEVAM EDİYOR
  • 2
  • 18
Galatasaray'a transferde bedava dünya yıldızı! O ismin yerine...

Çaykur Rizespor'a konuk olan Galatasaray sahadan 2-0 mağlup ayrılırken, sahadan sadece puan kaybetmemişti.

  • 3
  • 18
Galatasaray'a transferde bedava dünya yıldızı! O ismin yerine...

DONK VE ADEM GAZİANTEP KARŞISINDA YOK

Kart sınırında bulunan Ryan Donk, maçta sarı kart görerek haftaya Gaziantep FK'ya karşı oynanacak karşılaşmada cezalı duruma düştü. Ayrıca Cimbom'un hücum oyuncusu Adem Büyük de kırmızı kart gördü ve cezalı duruma düştü.

  • 4
  • 18
Galatasaray'a transferde bedava dünya yıldızı! O ismin yerine...

Zorlu karşılaşmanın 15'inci dakikasında sarı-kırmızılıları yıkan bir sakatlık yaşandı.

  • 5
  • 18
Galatasaray'a transferde bedava dünya yıldızı! O ismin yerine...

Çaykur Rizespor forveti Skoda ile çarpışan Uruguaylı kaleci Fernando Muslera, acılar içerisinde yerde kaldı.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör