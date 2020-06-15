15 Haziran 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'ın serisi 33 yıl sonra bitti!

Bir devir sona erdi! 33 yıl sonra...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 15.06.2020 Giriş Tarihi: 15.06.2020

Corona virüsü salgını sonrası tekrar başlayan 'in 27. haftasında 'ı sahasında 2-0 mağlup eden , 33 yıllık bir seriye de son verdi. Yeşil-mavililere mağlup olan Galatasaray, Süper Lig'de rakibi karşısında 29 maç sonra gol sevinci yaşayamadı.

, 'in 27'nci haftasında sahasında karşılaştığı 'ı 2-0 mağlup ederken 33 yıllık bir seriye de son verdi. Yeşil-mavililere mağlup olan Galatasaray, Süper Lig'de rakibi karşısında 29 maç sonra gol sevinci yaşayamadı. Sarı-kırmızılılar son olarak 1986-87 sezonunda yine Rize'de oynanan ve 2-0 kaybettiği müsabakada Çaykur Rizespor ağlarını havalandıramamıştı.

Çaykur Rizespor, Süper Lig'de dün akşam Galatasaray galibiyetiyle 8 maç sonra 3 puanla tanıştı. Ligde, Galatasaray'dan önce son olarak 18'inci haftada Gençlerbirliği'ni mağlup eden yeşil-mavililer, bu sonuçla puanını 28'e yükselterek haftayı tehlike bölgesinin üzerinde, 14'üncü sırada tamamladı.

Çaykur Rizespor 2-0 Galatasaray l MAÇ SONUCU

KARAMAN'IN İLK GALİBİYETİ

Rizespor Teknik Direktörü , Galatasaray maçı ile birlikte takımının başındaki ilk galibiyetine ulaştı. 'ın 24'üncü haftada oynanan maçının ardından görevinden ayrılması ile teknik direktörlük koltuğuna Ünal Karaman getirilmişti. Karaman yönetiminde Galatasaray karşılaşmasından önce 3 maça çıkan Çaykur Rizespor, bu maçlarda Aytemiz Alanyaspor ile berabere kalırken, Ankaragücü ve Göztepe'ye ise mağlup olmuştu.

Spor yazarları Çaykur Rizespor-Galatasaray maçını değerlendirdi

6 MAÇ SONRA GALİBİYET

Galatasaray'ı 2-0 ile geçen Çaykur Rizespor, rakibi karşısında 6 maç sonra galibiyet sevinci yaşamayı başardı. Rizespor, Galatasaray karşısında bu maçtan önceki son galibiyetini 4-3'lük skorla 2015-2016 sezonunda Rize'de oynanan müsabakada kaydetmişti.

33 YILLIK SERİ SONA ERDİ

ekibi, sarı-kırmızılıları mağlup ederken 33 yıllık bir seriye de son verdi. Ye��il-mavililere mağlup olan Galatasaray, Süper Lig'de rakibi karşısında 29 maç sonra gol bulamadı. Sarı-kırmızılılar en son 1986-87 sezonunda yine Rize'de oynanan ve 2-0 kaybettiği maçta Çaykur Rizespor filelerini sarsmıştı.

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SKODA 5 GOLE ULAŞTI

Diğer taraftan, Çaykur Rizespor'un devre arasında kadrosuna kattığı Çek forvet Milan Skoda, dünkü maçta fileleri havalandırarak gol sayısını 5'e yükseltti. 10 maçta 5 gole ulaşan Skoda, bu gollerin 4'ünü iç sahada oynanan müsabakalarda kaydetti. Çaykur Rizespor'un ikinci golünü kaydeden Tunay Torun ise yeşil-mavili forma altında ilk gol sevincini yaşadı.

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