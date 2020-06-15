Galatasaray'dan Fernando Muslera ve Florin Andone açıklaması!
Galatasaray'da son dakika... Galatasaray, Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlanan Fernando Muslera'nın yarın sabah ameliyat edileceğini açıkladı. Sarı-kırmızılılar ayrıca, maçta sakatlanan diğer futbolcu Florin Andone'nin ise ön çapraz bağlarında kısmi yırtık tespit edildiğini duyurdu.
Galatasaray Kulübü, yaptığı resmi açıklamada Florin Andone'nin son durumu hakkında ve Fernando Muslera'nın ameliyat olacağı tarih hakkında bilgi verdi.
G.Saray'ın resmi sosyal medya hesabından yaptığı o açıklama:
"Oyuncumuz Florin Andone'nin yapılan MR tetkikleri sonucu; sağ dizde darbeye bağlı ileri esneme sonucu iç yan bağında tama yakın, ön çapraz bağında ise kısmi yırtık tespit edilmiştir. Tedavisinin detayları oyuncunun sözleşmeli olduğu Brighton Kulübü ile yapılacak olan istişare sonrası planlanacaktır.
Tibia ve fibula kırığı teşhis edilerek bugün ön hazırlıkları yapılan oyuncumuz Fernando Muslera'nın ameliyatı ise yarın sabah gerçekleşecektir."
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