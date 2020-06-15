15 Haziran 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray'dan Fernando Muslera ve Florin Andone açıklaması!

G.Saray açıkladı! Muslera ve Andone...
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 15.06.2020 Giriş Tarihi: 15.06.2020

'da son dakika... Galatasaray, Çaykur Rizespor karşılaşmasında sakatlanan 'nın yarın sabah ameliyat edileceğini açıkladı. Sarı-kırmızılılar ayrıca, maçta sakatlanan diğer futbolcu Florin Andone'nin ise ön çapraz bağlarında kısmi yırtık tespit edildiğini duyurdu.

Kulübü, yaptığı resmi açıklamada Florin Andone'nin son durumu hakkında ve 'nın ameliyat olacağı tarih hakkında bilgi verdi.

G.Saray'ın resmi sosyal medya hesabından yaptığı o açıklama:

"Oyuncumuz Florin Andone'nin yapılan MR tetkikleri sonucu; sağ dizde darbeye bağlı ileri esneme sonucu iç yan bağında tama yakın, ön çapraz bağında ise kısmi yırtık tespit edilmiştir. Tedavisinin detayları oyuncunun sözleşmeli olduğu Brighton Kulübü ile yapılacak olan istişare sonrası planlanacaktır.

Tibia ve fibula kırığı teşhis edilerek bugün ön hazırlıkları yapılan oyuncumuz Fernando Muslera'nın ameliyatı ise yarın sabah gerçekleşecektir."

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