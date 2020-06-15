Spor yazarları Çaykur Rizespor-Galatasaray maçını değerlendirdi

Ben Galatasaray'ın şampiyonluk yarışına ortak olacağını düşünmüştüm ama yanıldım.Ruhsuzluk ve teslimiyetçilik maalesef tüm Galatasaraylı oyuncuların zihinlerine hapsetmiş. Galatasaray'ın zaten yarısı Muslera'ydı o da gitti. Bu Galatasaray'ın bu oyun anlayışı ile Avrupa kupalarına katılmasının bile zor olduğuna inanıyorum.