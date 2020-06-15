15 Haziran 2020, Pazartesi

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Galatasaray'da 3 ayrılık 2 transfer! Bonservisini aldı geliyor

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrasında 27. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Galatasaray, mücadeleden 2-0'lık yenilgiyle ayrılırken sadece 3 puanı değil, 4 futbolcusunu da kaybetmişti. Fernando Muslera ve Florin Andone'yi sakatlığa kurban eden sarı-kırmızılılarda, Adem Büyük ve Ryan Donk ise gördükleri kart sonrasında cezalı duruma düşmüştü. Rize'de 3 puandan fazlasını kaybeden Cimbom, sezon sonunda ise büyük bir değişime gitmeyi planlıyor. Daha önce yaptığı açıklamalarda takımı gençleştirmeye yönelik hamleler yapacaklarını belirten teknik direktör Fatih Terim, bu kapsamda deneyimli isimlerle yolların ayrılmasını istedi. Terim ayrıca gidecek oyuncuların yerine alternatiflerini belirledi bile. İşte transfer detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri

Giriş Tarihi: 15.06.2020 12:09 Güncelleme Tarihi: 15.06.2020 12:13
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Galatasaray'da 3 ayrılık 2 transfer! Bonservisini aldı geliyor

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) Süper Lig kulüplerini ekonomik anlamda olumsuz etkilemiş ve kulüpler daha az hasarla bu günleri atlatmak için çeşitli yollara başvurmuştu.

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Galatasaray'da 3 ayrılık 2 transfer! Bonservisini aldı geliyor

Maddi anlamda en çok etkilenen kulüplerden Galatasaray'ın da; yayın gelirleri, stat ve maç günü gelirleri, mağaza gelirleri gibi bir çok gelir kalemi kesilmişti.

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Galatasaray'da 3 ayrılık 2 transfer! Bonservisini aldı geliyor

Bu kapsamda sarı-kırmızılılar, kulüp logolu maske satışına başlamış ve hem corona virüsüne karşı Galatasaraylı taraftarların korunmasını sağlarken hem de kulübe ek gelir getirmeyi düşünmüştü.

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Galatasaray'da 3 ayrılık 2 transfer! Bonservisini aldı geliyor

Ayrıca seyircisiz oynanacak karşılaşmalar için bir gelir elde edemeyecek Cimbom, "karton taraftar" uygulamasını başlatarak tribünleri doldurmayı hedeflemişti.

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Galatasaray'da 3 ayrılık 2 transfer! Bonservisini aldı geliyor

Sarı-kırmızılı ekip, corona virüsünün oluşturduğu maddi zorluk kapsamında, takımdaki oyuncular ve teknik ekiple yüzde 15 kesinti konusunda anlaşmıştı.

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