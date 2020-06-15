15 Haziran 2020, Pazartesi
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Galatasaray'da 3 ayrılık 2 transfer! Bonservisini aldı geliyor
Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını sonrasında 27. hafta karşılaşmasında Çaykur Rizespor'a konuk olan Galatasaray, mücadeleden 2-0'lık yenilgiyle ayrılırken sadece 3 puanı değil, 4 futbolcusunu da kaybetmişti. Fernando Muslera ve Florin Andone'yi sakatlığa kurban eden sarı-kırmızılılarda, Adem Büyük ve Ryan Donk ise gördükleri kart sonrasında cezalı duruma düşmüştü. Rize'de 3 puandan fazlasını kaybeden Cimbom, sezon sonunda ise büyük bir değişime gitmeyi planlıyor. Daha önce yaptığı açıklamalarda takımı gençleştirmeye yönelik hamleler yapacaklarını belirten teknik direktör Fatih Terim, bu kapsamda deneyimli isimlerle yolların ayrılmasını istedi. Terim ayrıca gidecek oyuncuların yerine alternatiflerini belirledi bile. İşte transfer detayları... | Son dakika Galatasaray haberleri
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