Fatih Terim açıkladı! İşte Falcao'nun sakatlığındaki son durum
Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, sahasında Gaziantep FK ile uzatma dakikalarında yediği penaltı golüyle 3-3 berabere kaldı. Sarı-kırmızılılar, corona virüsü salgınının ardından çıktığı ikinci maçtan da galibiyet çıkaramazken, mücadelenin 74. dakikasında sakatlanan Radamel Falcao oyuna devam edemedi. Teknik direktör Fatih Terim, karşılaşmanın ardından yaptığı açıklamada Kolombiyalı yıldızın son durumunu açıkladı.
Galatasaray'da Radamel Falcao, Gaziantep FK maçının 74. dakikasında sakatlık yaşamıştı. Birçok futbolcusunu sakatlığa kurban veren sarı-kırmızılılarda Kolombiyalı yıldızın da bu kervana katılması moralleri bozmuştu. Önümüzdeki hafta Medipol Başakşehir'le kritik maçta karşı karşıya gelecek olan Aslan'da deneyimli ismin son durumu merak ediliyordu. 3-3 sona eren maçın ardından Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim'den Falcao açıklaması geldi.
Fatih Terim: Falcao'nun alt baldırında bir sıkıntı olmuş, yarın (bugün) bakacağız, nedir, ne değildir. Şu anda sıcağı sıcağına şu oldu, bu oldu diyemem. Yarın (bugün) hasara tespitini yaparız, ondan sonra arkadaşlarımız sonucu açıklarlar.
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