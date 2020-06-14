14 Haziran 2020, Pazar

GALATASARAY

Son dakika: Galatasaray'da Fernando Muslera sakatlandı

G.Saray'da şok sakatlık! Ambulansla hastaneye götürüldü
GALATASARAY
ABONE OL
Güncelleme Tarihi: 14.06.2020 Giriş Tarihi: 14.06.2020

'in 27. haftasında deplasmanına konuk olan 'da sakatlanarak oyuna devam edemedi.

'in 27. haftasında ile Galaatsaray, Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılıların Uruguaylı file bekçisi , mücadelenin 15. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyunda devam edemedi ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Karadeniz ekibinin golcüsü Milan Skoda ile çarpışan tecrübeli kalecinin kaval kemiğinde kırık şüphesi olduğu öğrenildi.

SELÇUK İNAN HAKEMDEN İZİN ALDI

Maça yedek kulübesinde başlayan kaptan Selçuk İnan, maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'dan izin alarak takım arkadaşının yanına giderek destek oldu.







YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Terim'den maç öncesi Mustafa Cengiz'e mesaj! Terim'den maç öncesi Mustafa Cengiz'e mesaj!
F.Bahçe ve G.Saray istemişti! Transfer elden kaçıyor F.Bahçe ve G.Saray istemişti! Transfer elden kaçıyor
Falcao'nun vatandaşı Cimbom'a! Transferde dev rakip Falcao'nun vatandaşı Cimbom'a! Transferde dev rakip
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör