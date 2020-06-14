Son dakika: Galatasaray'da Fernando Muslera sakatlandı
Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor deplasmanına konuk olan Galatasaray'da Fernando Muslera sakatlanarak oyuna devam edemedi.
Süper Lig'in 27. haftasında Çaykur Rizespor ile Galaatsaray, Çaykur Didi Stadyumu'nda karşı karşıya geldi. Sarı-kırmızılıların Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, mücadelenin 15. dakikasında yaşadığı sakatlık nedeniyle oyunda devam edemedi ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Karadeniz ekibinin golcüsü Milan Skoda ile çarpışan tecrübeli kalecinin kaval kemiğinde kırık şüphesi olduğu öğrenildi.
SELÇUK İNAN HAKEMDEN İZİN ALDI
Maça yedek kulübesinde başlayan kaptan Selçuk İnan, maçın hakemi Yaşar Kemal Uğurlu'dan izin alarak takım arkadaşının yanına giderek destek oldu.
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