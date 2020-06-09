11 Aslan hazır

Bir aydır çalışmalarını hummalı şekilde sürdüren Galatasaray, Süper Lig'e dönüş maçında kadrosunu şekillendirdi.

Bir aydır çalışmalarını hummalı şekilde sürdüren Galatasaray, Süper Lig'e dönüş maçında kadrosunu şekillendirdi. Pazar günü Ç. Rizespor ile zor bir maça çıkacak sarı-kırmızılılarda kalede her zamanki gibi Muslera görev yapacak. Hücumda Feghouli, Onyekuru ve Falcao üçlüsünü bozmayacak Fatih Terim, orta sahada ise değişikliğe gidecek. İmparator bu alanda Lemina'nın formasını Belhanda'ya verecek ve Seri savunmanın önünde yer alacak. Üçlü orta sahanın solunda ise asistçi Ömer Bayram olacak. Lemina stoperde Donk'un yeni partneri olacak. Beklerde ise Mariano ve Saracchi'nin yeri garanti gibi.

(Fotomaç)

DİĞER