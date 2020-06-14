14 Haziran 2020, Pazar

GALATASARAY

Fenerbahçe'den Muslera paylaşımı

Fenerbahçe'den Muslera paylaşımı
GALATASARAY
ABONE OL
Giriş Tarihi: 14.06.2020

Fenerbahçe Kulübü, maçında sakatlanarak ambulansla hastaneye kaldırılan için destek mesajı paylaştı. Sarı-lacivertlilerin hesabından yapılan açıklamada "Geçmiş olsun Fernando Muslera. En kısa sürede sahalara dönmeni diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

'ın yıldız kalecisi , maçında girdiği ikili mücadele sonrası sakatlanarak hastaneye kaldırıldı. Bacağında kırık tespit edilen Uruguaylı eldivene, ezeli rakip Fenerbahçe'den geçmiş olsun mesajı geldi.

Sarı-lacivertli kulübün hesabından yapılan paylaşımda, "Geçmiş olsun Fernando Muslera. En kısa sürede sahalara dönmeni diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

GALATASARAY HABERLERİ
Muslera'nın durumu belli oldu Muslera'nın durumu belli oldu
Toroğlu'ndan flaş Muslera yorumu! Takım arkadaşları yüzünden... Toroğlu'ndan flaş Muslera yorumu! "Takım arkadaşları yüzünden..."
Fatih Terim saha kenarında böyle tepki verdi! Fatih Terim saha kenarında böyle tepki verdi!
BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör