Fenerbahçe'den Muslera paylaşımı

Fenerbahçe Kulübü, Çaykur Rizespor maçında sakatlanarak ambulansla hastaneye kaldırılan Fernando Muslera için destek mesajı paylaştı. Sarı-lacivertlilerin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada "Geçmiş olsun Fernando Muslera. En kısa sürede sahalara dönmeni diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Galatasaray'ın yıldız kalecisi Fernando Muslera, Çaykur Rizespor maçında girdiği ikili mücadele sonrası sakatlanarak hastaneye kaldırıldı. Bacağında kırık tespit edilen Uruguaylı eldivene, ezeli rakip Fenerbahçe'den geçmiş olsun mesajı geldi.

Sarı-lacivertli kulübün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Geçmiş olsun Fernando Muslera. En kısa sürede sahalara dönmeni diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Geçmiş olsun Fernando Muslera 🙏



En kısa sürede sahalara dönmeni diliyoruz. — Fenerbahçe SK (@Fenerbahce) June 14, 2020

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