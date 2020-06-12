Galatasaray'a transferde Christian Luyindama piyagosu! 116 milyon...
Galatasaray'da transferde sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda milli takımda sakatlanan ve devre arasında lisansı dondurulan Christian Luyindama için West Ham United, Cimbom'un kapısını dev teklifle çalacak. İşte detaylar...
Galatasaray, bir yandan Süper Lig'de zirve mücadelesi verirken, diğer yandan da transferde önemli görüşmelerini sürdürüyor.
Fotomaç'ın dış basından derlediği habere göre; sarı kırmızılıların Kongolu yıldızı Luyindama için Galatasaray'a reddedilemeyecek bir teklif sunulacak.
Yıldız ismin İngiliz kulüplerinin radarında olduğu bilinirken, West Ham United'ın Galatasaray'a 15 milyon euroluk (yaklaşık 116 milyon TL) teklif yapacağı ifade edildi.
"AYRILIĞI KAÇINILMAZ"
Haberin detaylarında yer alan bilgilere göre Galatasaray'ın bu teklifi kabul edeceği ve artık ayrılığın kaçınılmaz olduğu ifade edildi.
YERİNE MERT ÇETİN GELECEK
Öte yandan sarı kırmızılıların Luyindama'nın satışından elde edeceği gelirle Roma'da forma giyen genç stoper Mert Çetin'i kadrosuna katacağı aktarıldı.
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