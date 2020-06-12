12 Haziran 2020, Cuma

GALATASARAY

Son dakika: Galatasaray corona virüsü test sonuçlarını duyurdu

Galatasaray test sonuçlarını duyurdu
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 12.06.2020 Giriş Tarihi: 12.06.2020

Son dakika haberine göre Kulübü; futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına yapılan corona virüsü test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27. haftasında ile oynayacağımız maç öncesi Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (12 Haziran) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.


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