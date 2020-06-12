Son dakika: Galatasaray corona virüsü test sonuçlarını duyurdu

Son dakika haberine göre Galatasaray Kulübü; futbolcular, teknik heyet ve kulüp çalışanlarına yapılan corona virüsü test sonuçlarının negatif çıktığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

2019-2020 Süper Lig Cemil Usta Sezonu 27. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağımız maç öncesi Galatasaray Futbol Takımı oyuncuları, teknik heyetimiz, performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımız için sponsor hastanelerimiz Medical Park ve Liv Hospital'ın katkılarıyla bu sabah (12 Haziran) yapılan Covid 19 PCR testleri sonuçlanmış ve tüm testler negatif çıkmıştır.

Kamuoyuna Saygıyla Duyurulur.





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