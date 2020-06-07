Galatasaray'dan Beşiktaş'a göndermeli paylaşım!
Mesut Bakkal'ın kitabında yazdıklarından sonra tekrar gündeme gelen, Beşiktaş ve Galatasaray arasında gerilime sebep olan 1986-1987 sezonu ile ilgili Galatasaray'dan Beşiktaş'a göndermeli bir paylaşım geldi.
Galatasaray'ın sosyal medya hesaplarından 'tarihte bugün' başlığı ile göndermeli bir paylaşım yapıldı. Teknik Direktör Mesut Bakkal'ın kitabunda yazdıkları sebebiyle Beşiktaş ve Galatasaray arasında 1986-1987 sezonu gerilimi yaşanmıştı. İki kulüp karşılıklı açıklamalar ile atışmıştı.
İŞTE GALATASARAY'IN GÖNDERMELİ PAYLAŞIMI
Galatasaray yaptığı paylaşımda, "Tarihte Bugün 33 yıl önce bugün Galatasarayımız, Eskişehirspor'u 2-1 yenerek 1986-1987 sezonunu şampiyon olarak tamamladı." ifadelerine yer verdi.
Tarihte Bugün | 33 yıl önce bugün Galatasarayımız, Eskişehirspor'u 2-1 yenerek 1986-1987 sezonunu şampiyon olarak tamamladı. #GStb 🔙 pic.twitter.com/Hz2Y2Zu56o— Galatasaray SK (@GalatasaraySK) June 7, 2020
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