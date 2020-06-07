07 Haziran 2020, Pazar

GALATASARAY

Galatasaray'dan Beşiktaş'a göndermeli paylaşım!

Galatasaray'dan göndermeli paylaşım!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 07.06.2020 Giriş Tarihi: 07.06.2020

'ın kitabında yazdıklarından sonra tekrar gündeme gelen, ve arasında gerilime sebep olan 1986-1987 sezonu ile ilgili Galatasaray'dan Beşiktaş'a göndermeli bir paylaşım geldi.

'ın sosyal medya hesaplarından 'tarihte bugün' başlığı ile göndermeli bir paylaşım yapıldı. Teknik Direktör 'ın kitabunda yazdıkları sebebiyle ve Galatasaray arasında 1986-1987 sezonu gerilimi yaşanmıştı. İki kulüp karşılıklı açıklamalar ile atışmıştı.

İŞTE GALATASARAY'IN GÖNDERMELİ PAYLAŞIMI

Galatasaray yaptığı paylaşımda, "Tarihte Bugün 33 yıl önce bugün Galatasarayımız, 'u 2-1 yenerek 1986-1987 sezonunu şampiyon olarak tamamladı." ifadelerine yer verdi.

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