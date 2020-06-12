İtalyan basını duyurdu! Galatasaray'a transferde sürpriz isim

Corona virüsü nedeniyle verilen aradan faydalanarak transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray için İtalyan basınından flaş bir iddia gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların genç oyuncu için teklif yaptığı iddia edilirken, oyuncunun bu teklife sıcak baktığı kaydedildi. İşte o isim ve detaylar...