12 Haziran 2020, Cuma

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İtalyan basını duyurdu! Galatasaray'a transferde sürpriz isim

Corona virüsü nedeniyle verilen aradan faydalanarak transfer çalışmalarına başlayan Galatasaray için İtalyan basınından flaş bir iddia gündeme geldi. Sarı-kırmızılıların genç oyuncu için teklif yaptığı iddia edilirken, oyuncunun bu teklife sıcak baktığı kaydedildi. İşte o isim ve detaylar...

Giriş Tarihi: 12.06.2020 10:27 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020 10:28
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İtalyan basını duyurdu! Galatasaray'a transferde sürpriz isim

Lige verilen corona virüsü arasında yeni sezonun yapılanma çalışmalarını gerçekleştiren Galatasaray, transfer listesini de belirlemişti.

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İtalyan basını duyurdu! Galatasaray'a transferde sürpriz isim

Transfer artık genç isimlerle ilgilenen sarı-kırmızılı takımla ilgili, İtalya basınından ise dikkat çeken bir iddia geldi.

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İtalyan basını duyurdu! Galatasaray'a transferde sürpriz isim

Fotomaç'ın İtalyan basınından derlediği haberde; Roma'nın devre arası transfer döneminde 1 milyon Euro karşılığında Barcelona'dan kiralık olarak kadrosuna kattığı Carles Perez'e Galatasaray'ın teklif götürdüğü öne sürüldü.

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İtalyan basını duyurdu! Galatasaray'a transferde sürpriz isim

Oyuncunun, 12 milyon Euro'luk zorunlu satın alma opsiyonu ile kiralandığı Roma'da, corona virüsü salgını nedeniyle kendisini gösteremediği ifade edildi.

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İtalyan basını duyurdu! Galatasaray'a transferde sürpriz isim

Barcelona altyapısında da forma giyen 22 yaşındaki sağ kanat ve forvet oyuncusunun da sarı-kırmızılı takıma gitmeye sıcak baktığı aktarıldı.

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