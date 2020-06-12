12 Haziran 2020, Cuma

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Transferde dev çalım! Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor

Süper Lig'de bu sezon da mutlu sona ulaşarak üst üste 3. şampiyonluğunu elde etmek isteyen Galatasaray, bir yandan da gelecek sezon için transfer çalışmalarını sürdürüyor. Mariano ile yolları ayırmaya hazırlanan sarı-kırmızılılar, ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de ilgilendiği yıldız sağ bekle anlaşma aşamasına geldi. İşte o isim ve detaylar.. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 12.06.2020 01:51 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020 06:46
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Transferde dev çalım! Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor

Süper Lig'de bitime 8 maç kala şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray, bir yandan da gelecek sezonun kadrosunu oluşturmak için çalışmalarını sürdürüyor.

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Transferde dev çalım! Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor

Bu doğrultuda takımdaki yerli oyuncusu sayısını artırmak isteyen sarı-kırmızılılar; Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlayan ile prensip anlaşmasına vardı.

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Transferde dev çalım! Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor

Üç oyuncuyla da sezon biter bitmez sözleşme imzalaması beklenen Cimbom, yabancı futbolcu transferinde de gaza bastı.

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Transferde dev çalım! Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor

Sarı-kırmızılılar Fenerbahçe'nin de gündeminde olan futbolcuyu kadrosuna katmaya çok yakın. İşte detaylar...

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Transferde dev çalım! Fenerbahçe istedi Galatasaray alıyor

MARIANO YOLCU

Kontratı uzatılmayan Mariano'nun gerisinde kalan Linnes ve Şener'den umudunu kesen Terim, 28 yaşındaki milli oyuncuya kapılarını açtı. Bonservis ödenmeden gelecek olan Elabdellaoui hücum yönü ile öne çıkıyor.

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