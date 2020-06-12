12 Haziran 2020, Cuma

GALATASARAY

Fatih Terim'den sürpriz Younes Belhanda hamlesi!

Fatih Terim'den sürpriz Belhanda hamlesi!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 12.06.2020 Giriş Tarihi: 12.06.2020

14 Haziran'da ile karşılaşacak , Florya'da çalışmalarına devam ediyor. Sarı-kırmızılılarda teknik direktör , Younes konusunda sürpriz bir hamle yaptı. İşte detaylar...

'da yoğun antrenman temposu, deplasmanı yaklaştıkça yerini taktik provalara bıraktı. Galatasaray Teknik Direktörü , en doğru 11'i sahaya sürmek için çeşitli denemeler yapıyor. Bu doğrultuda 11'e 11 çift kale hazırlık maçında orta sahanın merkezinde Lemina, Seri, Ömer Bayram üçlüsü tercih edilmişti. Ancak tecrübeli hoca, son taktik provada bu kararını değiştirmiş gibi görünüyor. Lemina ve Seri'nin yanında bu kez 'yı deneyen, antrenmanın bir bölümünde Emre Akbaba'ya da görev veren Terim, çalışma sonrasında Faslı yıldızla bir görüşme yaptı.

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"ŞAMPİYON OLALIM SONRA KONUŞURUZ"

Fanatik'in haberine göre; Liglere verilen ara öncesi oynanan Beşiktaş derbisinin devre arasında oyundan aldığı Belhanda'ya bir kez daha şans tanıma kararı alan Terim, ''Kalan haftalara kendini çok iyi hazırla. Transfer işlerini kafana takma. Önümüzde 8 maç var, sadece bunlara konsantre ol. 2 senedir yaptığın gibi son virajda bu takımı yine sen taşıyacaksın. Şampiyon olalım, ondan sonra yine konuşuruz" ifadelerini kullandı.

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ÖMER BAYRAM VE EMRE AKBABA KULÜBEDE

Rize karşısında Belhanda ilk 11'de görev yaparsa, Ömer Bayram ve Emre Akbaba kulübede yer alacak. Corona virüsü salgını sonrası güncellenen kurallardan biri de tüm takımlara verilen 5 oyuncu değişiklik hakkı. Fatih hoca işte bu hakkı en verimli şekilde kullanmayı ve Ömer ile Emre'nin tekniğinden ikinci devrede faydalanmayı düşünüyor.

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