Galatasaray'a bir Norveçli daha

Mariano'nun sezon sonu sözleşmesi bitecek olması nedeniyle sağ bek arayan Galatasaray aradığı sağ bekini Olimpiakos'ta buldu. Sarı kırmızılılar, Omar Elabdellaoui'yi kadrosuna katmaya çok yakın...

Galatasaray yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mariano'nun yerine Omar Elabdellaoui'yi alacak. 28 yaşındaki futbolcunun, Olympiakos ile anlaşmasının sonuna gelmesi avantaj görülürken menajerliğini yapan ağabeyi ile yapılan görüşmelerde önemli yol alındı. Omar ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamak isteyen Cimbom, oyuncuya da yıllık 1.2 milyon euro teklif etti. Kısa sürede imzaların atılması bekleniyor. Öte yandan transfer sonuçlanırsa Galatasaray'ın sağ bekinde iki Norveçli olacak. Mariano gibi Şener Özbayraklı ile de yollar ayrılacak.

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