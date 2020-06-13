13 Haziran 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Galatasaray'a bir Norveçli daha

Bir Norveçli daha
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 13.06.2020 Giriş Tarihi: 13.06.2020

Mariano'nun sezon sonu sözleşmesi bitecek olması nedeniyle sağ bek arayan aradığı sağ bekini Olimpiakos'ta buldu. Sarı kırmızılılar, 'yi kadrosuna katmaya çok yakın...

yönetimi, sezon sonunda sözleşmesi bitecek olan Mariano'nun yerine 'yi alacak. 28 yaşındaki futbolcunun, ile anlaşmasının sonuna gelmesi avantaj görülürken menajerliğini yapan ağabeyi ile yapılan görüşmelerde önemli yol alındı. Omar ile 2+1 yıllık sözleşme imzalamak isteyen Cimbom, oyuncuya da yıllık 1.2 milyon euro teklif etti. Kısa sürede imzaların atılması bekleniyor. Öte yandan transfer sonuçlanırsa Galatasaray'ın sağ bekinde iki Norveçli olacak. Mariano gibi Şener Özbayraklı ile de yollar ayrılacak.

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