12 Haziran 2020, Cuma

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Onyekuru'nun menajerinden 3 öneri! Seç beğen al...

Henry Onyekuru'nun kiralık sözleşmesinin sona erecek olmasından dolayı kanat arayışlarına giren Galatasaray'a 3 öneri birden geldi. Ünlü menajer William D'Avila'nın şirketine bağlı futbolcular hakkında sarı-kırmızılı takıma bilgi verdiği ortaya çıktı. İşte o yıldızlar...

Giriş Tarihi: 12.06.2020 02:18 Güncelleme Tarihi: 12.06.2020 06:36
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Onyekuru'nun menajerinden 3 öneri! Seç beğen al...

Kiralık forma giyen Henry Onyekuru'nun yüksek maliyeti nedeniyle takımdaki geleceği belirsizliğini korurken, Galatasaray yeni arayışlara başladı.

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Onyekuru'nun menajerinden 3 öneri! Seç beğen al...

Özellikle kanatta forma giyecek isimler üzerinde duran sarı-kırmızılılara 3 yıldız isim önerildi.

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Onyekuru'nun menajerinden 3 öneri! Seç beğen al...

Yönetime liste veren ise Onyekuru'nun menajerliğini yapan William D'Avila'ydı. Fransız menajer, şirketine bağlı yıldızları Galatasaray'a önerdi.

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Onyekuru'nun menajerinden 3 öneri! Seç beğen al...

İLK SIRADA O VAR!
Bu sezon formasını giymeye başladığı Aston Villa ile 3 sene daha sözleşmesi bulunan Trezeguet, Kasımpaşa'da oynadığı dönemlerde de Aslan'ın gündemine gelirken, uygun bir bonservis bedeli istenmesi halinde ilk tercih olabileceği belirtildi.

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Onyekuru'nun menajerinden 3 öneri! Seç beğen al...

25 yaşındaki Mısırlı futbolcu, bu sezon Aston Villa ile 31 resmi karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda 4 kez rakip fileleri havalandıran yıldız oyuncu, 2 de asist yaptı.

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