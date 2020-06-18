18 Haziran 2020, Perşembe

GALATASARAY

Galatasaray'da Gaziantep FK hazırlıkları sürüyor

G.Saray'da Gaziantep FK hazırlıkları sürüyor
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 18.06.2020

, 'in 28. haftasında deplasmanda FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına 'nde yaptığı antrenmanla devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, 'nde teknik direktör yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanının, güç ve dayanıklılık çalışmasıyla başladığı belirtildi.

Isınma hareketleriyle süren idmanın ana bölümünde taktik çalışma gerçekleştirildiği bildirildi. Antrenmanın, koşu ve soğuma hareketlerinin ardından tamamlandığı kaydedildi.

, 19 Haziran Cuma günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.





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