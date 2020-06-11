Galatasaray bir transferi daha bitirdi! 2 yıllık anlaşma

Yaz transfer dönemi için arayışlarını hızlandıran ve yeni sezonda yarışacağı tüm kulvarlarda başarılı sonuçlar elde etmek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılıların bir yıldızla daha anlaşma sağladığı ve oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi. Son dakika Galatasaray haberleri...

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Giriş Tarihi: 11.06.2020 11:47 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020 11:53 ABONE OL