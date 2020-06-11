11 Haziran 2020, Perşembe

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Galatasaray bir transferi daha bitirdi! 2 yıllık anlaşma

Yaz transfer dönemi için arayışlarını hızlandıran ve yeni sezonda yarışacağı tüm kulvarlarda başarılı sonuçlar elde etmek isteyen Galatasaray, transfer çalışmalarını hızlandırdı. Ezeli rakibi Fenerbahçe'nin de ilgilendiği Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile anlaşma sağlayan sarı-kırmızılıların bir yıldızla daha anlaşma sağladığı ve oyuncuyla 2 yıllık sözleşme imzalanacağı öğrenildi. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 11.06.2020 11:47 Güncelleme Tarihi: 11.06.2020 11:53
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Galatasaray bir transferi daha bitirdi! 2 yıllık anlaşma

Süper Lig'de Rizespor maçına hazırlanan ve bir yandan da gelecek sezonun transfer çalışmalarını da sürdüren Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor...

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Galatasaray bir transferi daha bitirdi! 2 yıllık anlaşma

Sivasspor ile sözleşmeleri sona erecek olan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç'la söz kesen Aslan, Çaykur Rizespor'dan Oğulcan Çağlayan ile de anlaşmaya vardı.

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Galatasaray bir transferi daha bitirdi! 2 yıllık anlaşma

Karadeniz ekibi ile sözleşmesi sona erecek olan 24 yaşındaki futbolcu, sezon sonu Sarı Kırmızılı ekibe imza atacak.
Ajansspor'da yer alan habere göre; Galatasaray, genç oyuncuya makul bir ücret ödeyecek.

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Galatasaray bir transferi daha bitirdi! 2 yıllık anlaşma

Haftalar öncesinden Galatasaray'a söz veren Oğulcan'la 2 yıllık sözleşme yapılacağı kaydedildi.

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Galatasaray bir transferi daha bitirdi! 2 yıllık anlaşma

Rizespor'da bu sezon 22 maça çıkan Oğulcan, 4 gol, 2 asistlik performans sergiledi.

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