Fernando Muslera rekorlara doymak bilmiyor! Şimdiki hedefi Fenerbahçe...
Galatasaray'ın şampiyonluk yolunda en büyük kozu şüphesiz Fernando Muslera... Bu sezon kalesinde 26 karşılaşmada 20 gol gören Uruguaylı kaleci, Claudio Taffarel'in sarı-kırmızılılardaki tüm rekorlarını egale etmiş ve adını Cimbom'un tarihine yazdırmıştı. Deneyimli file bekçisi, gözünü şimdi de Fenerbahçe'nin rekoruna dikti. İşte detaylar...
Lige kötü başlamasına rağmen ikinci yarıdaki performansıyla şampiyonluk yarışına ortak olan Galatasaray'ın corona virüsü arasından sonra başlanacak Süper Lig'de en büyük kozu Fernando Muslera olacak.
Milliyet'te yer alan habere göre Muslera, Galatasaray formasıyla bir sezonda ortalama olarak en az gol yediği 2. sezonu yaşıyor. Uruguaylı eldiven, 2019-2020 sezonunda tek maç kaçırdı. O da Türk Telekom'da 1-0 kaybedilen Başakşehir. Uruguaylı eldiven kaleyi koruduğu 25 maçta 19 gol yedi. Bu maç başına 0.76 anlamına geliyor. Deneyimli file bekçisi Galatasaray'da en az golü transfer olduğu ilk sezon olan 2011-12'de yedi. O sezon Muslera 33 maçta sadece 23 gol yemişti.
Muslera'nın sırasıyla şampiyonluk gördüğü sezonlardaki gol yeme ortalaması şöyle:
2011-2012 (0.69), 2012-2013 (1.00), 2015-2016 (1.09), 2017-2018 (1.00), 2018-2019 (1.03).
Galatasaray formasıyla şampiyonluk görmediği sezonlarda ise Muslera 2013-2014 (0.86), 2015-2016 (1.39), 2016-2017 (1.17) ortalama gol kalesinde gördü.
Galatasaray'dan sonra ligde en az gol yeme yüzdesi Medipol Başakşehir'e ait. Başakşehir 26 haftada kalesinde 25 gol görürken maç başına 0.96 ortalama tutturdu. Kalesinde 28 gol gören lider Trabzonspor'da ise bu oran maç başına 1.07.
REKOR FENERBAHÇE'NİN
Türkiye Birinci Futbol Ligi'nde bir sezon sonunda en az gol yiyen takım 1969-1970 sezonunda 30 maçta kalesinde sadece 6 gol gören Fenerbahçe. Son 20 yıla bakıldığında ise 2002-2003 sezonunda 34 maçta 21 gol yiyen ve maç başına 0.61 ortalama tutturan Beşiktaş dikkat çekiyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- SON DAKİKA: Okulların açılacağı tarih netleşti! 2020 Okullar ne zaman açılıyor? Haziran'da okullar açılacak mı? Okullar ne zaman açılacak?
- SON DAKİKA: Meteoroloji'den uyarı geldi: İllerde sıcaklıklar 9 ila 13 derece artacak! İşte yarınki hava durumu
- Ramazan Bayramı ne zaman? Ramazan Bayramı'nda sokağa çıkma yasağı olacak mı? Bayramda seyahat yasağı kalkacak mı? Ramazan Bayramı 2020
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı