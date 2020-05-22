22 Mayıs 2020, Cuma

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Galatasaray Onyekuru'nun halefini buldu!

Monaco, Onyekuru için taviz vermezse Galatasaray, Lovric için Gorica'nın kapısını çalacak. Menajeriyle ilk temasın ardından da olumlu geri dönüş yaşandı. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.05.2020 01:30 Güncelleme Tarihi: 22.05.2020 06:40
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Galatasaray Onyekuru'nun halefini buldu!

Corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada transfer çalışmalarını hızlandıran Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor.


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Galatasaray Onyekuru'nun halefini buldu!

Yeni sezonda geniş rotasyonlu bir kadro kurmak isteyen Cimbom, teknik direktör Fatih Terim ve scout ekibinin raporu doğrultusunda hareket edecek.

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Galatasaray Onyekuru'nun halefini buldu!

Bu doğrultuda arayışlarını sürdüren sarı-kırmızılıların önceliklerinden biriyse kanat transferi...

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Galatasaray Onyekuru'nun halefini buldu!

Önümüzdeki sezon takımda olup olmayacağı kesinlik kazanmayan Henry Onyekuru için alternatif çalışmalarına başlandı.

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Galatasaray Onyekuru'nun halefini buldu!

Takvim'in haberine göre; Monaco yeniden kiralamaya izin vermezse Onyekuru'nun bonservisini almanın zor olacağını bilen Sarı- Kırmızılı kurmaylar aday isim olarak 24 yaşındaki Hırvat oyuncu Kristijan Lovric'i belirlemiş durumda.

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