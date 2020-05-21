21 Mayıs 2020, Perşembe
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Çizme'nin gözü Galatasaray'ın yıldızında! İşte istenen rakam
İtalyanlar, Galatasaray'ın Brezilyalı yıldızı Marcao'nun Serie A’ya geleceğini ve sarı-kırmızılı takımın bu transfer için 8 milyon euro istediğini duyurdu.
İtalya'nın ünlü spor gazetesi Corriere dello Sport, Galatasaray'ın 23 yaşındaki Brezilyalı yıldızına taliplerin olduğunu duyurdu. Hem sol ayaklı hem de yaşının genç olmasından dolayı İtalyan kulüplerinin ilgisini çektiğini belirten gazete; "Marcao İtalya'da forma giymeye sıcak bakıyor. Galatasaray oyuncuyu 8 milyon euro'ya satabilir" diye yazdı. Sarı-kırmızılılara geçtiğimiz sezon devre arasında Chaves'ten 4 milyon euro'ya gelen Marcao bu sezon 34 maça çıkarak istikrarlı bir görüntü çizdi.
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