Galatasaray'da Fatih Terim'in yüzü gülüyor! Oyuncular...
Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle liglere ara verilmiş ve bu sürede futbolcular bireysel çalışmalarını evden gerçekleştirmişti. 12 Haziran'da liglerin tekrar başlanacağının açıklanmasının ardından sahaya inen sarı-kırmızılılarda teknik direktör Fatih Terim, oyuncularının performansından memnun kaldı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Covid-19 salgını nedeniyle tam 1.5 ay boyunca evlerinde izole olan Galatasaraylı oyuncuların 'ödevlerini' yaptığı ortaya çıktı.
Hürriyet'te yer alan habere göre sarı-kırmızılılarda performans ekibinin verdiği programı evlerinde uygulaması gereken futbolcuların fiziksel verileri sınıfı geçti. Evde geçirilen 45 günlük dilimde yan gelip yatmadığı ve verilen programları uyguladığı tespit edilen takımın maç kondisyonu seviyesinde olmasa da, çıkan verileri Fatih Terim'in de beğendiği öğrenildi.
YENİ PROGRAM
28 Nisan'dan bu yana Florya'da gruplar halinde çalışan Galatasaray'da bir performans uzmanının testinin pozitif çıkması nedeniyle idmanlara ara verilmişti. Bu durum sonrası futbolcuların fiziksel olarak geriye gitmemesi adına yine evlerinde uygulayacakları 1.5 saatlik bir çalışma programı verildi.
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