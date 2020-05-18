18 Mayıs 2020, Pazartesi

GALATASARAY

İkisinin de yeri belli

İkisinin de yeri belli
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 18.05.2020

Galatasaray, 'dan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile anlaşmıştı.

Galatasaray, 'dan Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç ile anlaşmıştı. Ancak geçtiğimiz günlerde Emre Kılınç'ın menajeri William D'avila, oyuncusuna birçok kulübün talip olduğunu açıklamıştı. Bu demeç taraftarlar arasında kafaları karıştırsa da yönetim kanadı çok rahat... İdarecilerin, iki isimle sözlü onay dışında yazılı olarak da açık tarihli anlaşma yaptığı öğrenildi. Yöneticilerin çevresine, "İkisi de gelecek sezon bizimle olacak" dediği bildirildi.
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