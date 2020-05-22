22 Mayıs 2020, Cuma

A SPOR GALERİ

Galatasaray büyük düşünüyor! 4 aşama ve 100 milyon...

Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını tüm kulüpleri olumsuz etkilerken, bu kulüplerden birisi de Galatasaray... Pandeminin sarı-kırmızılılara külfeti 100 milyon TL'yi bulmuşken Cimbom, bu kaybı 4 aşamada telafi etmenin planlarını yapıyor. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 22.05.2020 10:07
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Galatasaray büyük düşünüyor! 4 aşama ve 100 milyon...

Corona virüsü süreci saha içinde olduğu kadar saha dışında da sarı-kırmızılıları olumsuz etkiledi.

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Galatasaray büyük düşünüyor! 4 aşama ve 100 milyon...

Sezonun ikinci yarısına fırtına gibi giren Galatasaray, Sivasspor'la arasındaki 10 puanlık farkı kapatmış ve şampiyonluk yarışına ortak olmuştu.

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Galatasaray büyük düşünüyor! 4 aşama ve 100 milyon...

Sabah'ta yer alan habere göre sasar tespitinde bulunan yönetim, iki ayda mahrum kalınan geliri 100 milyon TL olarak hesapladı. Galatasaraylı yetkililer 100 milyon TL zararı en aza indirmek için 4 farklı proje üzerinde çalışıyor.

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Galatasaray büyük düşünüyor! 4 aşama ve 100 milyon...

1- Futbol takımına nisan ve mayıs aylarında 10 milyon Euro ödeme yapması gereken yönetim, futbolculardan yüzde 15 indirim talep etti ve görüşmeler sürüyor.

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Galatasaray büyük düşünüyor! 4 aşama ve 100 milyon...

2- Seyircisiz oynanacak maçlarda Türk Telekom Stadı'ndaki koltuklara 149 TL karşılığında taraftarların baskılı fotoğrafları koyulacak.

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