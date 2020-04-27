27 Nisan 2020, Pazartesi

GALATASARAY

Galatasaray transferde Süper Lig yıldızına gözünü dikti!

Cimbom'a Süper Lig'den bir yıldız daha!
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 27.04.2020

Corona virüsü sebebiyle liglere ara verilirken, Galatasaray bu süreçte transfer çalışmalarını sürdürüyor. Sarı-kırmızılılar için birçok isim gündeme gelmişken, bu sefer bomba bir iddia daha ortaya atıldı. İşte detaylar...

Galatasaray'da corona virüsü etkileri hem anlık hem de yarınlara dair görülüyor. Anlık etki direkt ödemelere ve ücretlere yansımış durumda. Mustafa Cengiz yönetimi, futbolculardan indirim istemiş ve 60 milyon avronun üzerindeki takım bütçesini de aşağı çekmeyi kaçınılmaz hale getirmişti.

Bunlara bir de yeni kadro planlamasındaki tasarruflar eklendi. Yerli ve milli değerlere ağırlık veren sarı-kırmızılılar anlaşmaları da TL üzerinden yapma kararı almıştı. İşte bu bağlamda çalışmalar devam ederken öne çıkan iki isim Sivasspor'da çok işi işlere imza atan ve sezon sonu mukaveleleri sona erecek olan Emre Kılınç ile Mert Hakan Yandaş'tı. İkilide çok önemli mesafe alınmıştı.

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AYTAÇ KARA DA İSTEKLİ

İki yerli gözdeye bir isim daha eklendi. O da Kasımpaşa'da ter döken ve 2021'de mukavelesi sona erecek olan Aytaç Kara. Orta sahada görev alan 27 yaşındaki oyuncu için görüşme masasında izlenecek politika belli. Mustafa Cengiz yönetiminin önceliği kadro fazlası oyuncuları takasta kullanmak ve böylece bir taşla iki kuş vurmak. Ancak Kasımpaşa yönetimi, takas teklifini kabul etmezse bonservis bedeli için ücret görüşmelerine geçilecek. Galatasaray'ın Aytaç Kara için gözden çıkardığı en fazla bütçe ise 1,5 milyon avro civarında. Aytaç Kara'nın da teknik direktör 'le çalışmayı çok istediği biliniyor.

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1.4 MİLYON EURO

Aytaç Kara'nın kariyerinde Altay, Eskişehir, , , ve Kasımpaşa kulüpleri var. Ve bu süreçte oyuncu için Eskişehir 200 bin avro, Trabzonspor ise 2,1 milyon avro bonservis bedeli ödedi. Kara'nın güncel piyasa değeri de 1,4 milyon avro.

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