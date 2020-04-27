Ryan Babel'den imalı paylaşım! Galatasaray...
Yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle liglere ara verilmesinin ardından karantinaya giren Ryan Babel, sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla gündem olmaya devam ediyor. Sarı-kırmızılıların ara transfer döneminde Ajax'a kiraladığı Hollandalı futbolcu, Instagram hesabından yaptığı paylaşıma "Ben bitti demeden bitmeyecek" notunu düştü. Babel'in bu paylaşımı yeni sezonda kendisini takımda düşünmeyen sarı-kırmızılılara gönderme olarak algılandı.
Hollanda Ligi ekiplerinden Ajax'ta kiralık olarak forma giyen ve ülkede liglerin iptal edilmesiyle sezon sonunda Galatasaray'a dönmesi beklenen Ryan Babel, son yaptığı paylaşımla gündeme oturdu.
Galatasaray'ın gelecek sezon kadroda düşünmediği yıldız futbolcu, bu haberler üzerine sosyal medya hesabından imalı bir paylaşımda bulundu.
Babel, "Ben bitti demeden bitmeyecek" başlığıyla paylaştığı fotoğrafta "Algı her şeydir! Hakkımda yanlış algı yaratıldığında üzülmemeyi öğrendim. Sadece algıyı kendiniz değiştirin" ifadelerine yer verdi.
Tecrübeli futbolcunun bu ifadeleri, Galatasaray'a göndermede bulunduğu şeklinde yorumlandı.
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