Cimbom’a gelirim

Aslan’ın eski yıldızı Drogba, sarı-kırmızılı kulüpte seve seve görev yapabileceğini söyledi.

Dünya futbol tarihine adını yazdırmış isimlerden olan Didier Drogba, Galatasaray'ı unutamıyor. Geçtiğimiz günlerde eski Galatasaray şortuyla evde bireysel antrenmanlar yapan Fildişi Sahilli yıldız, sarı-kırmızılı kulüpte seve seve çalışabileceğini söyledi. İstanbul'u ve Türk halkını çok sevdiğini kaydeden Drogba, "Her kulüpte saygı ve sevgi gördüm ama Türkiye başkaydı" diye konuştu.

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