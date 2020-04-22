22 Nisan 2020, Çarşamba

GALATASARAY

Cimbom’a gelirim

Cimbom’a gelirim
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 22.04.2020

Aslan’ın eski yıldızı Drogba, sarı-kırmızılı kulüpte seve seve görev yapabileceğini söyledi.

Dünya futbol tarihine adını yazdırmış isimlerden olan , Galatasaray'ı unutamıyor. Geçtiğimiz günlerde eski Galatasaray şortuyla evde bireysel antrenmanlar yapan Fildişi Sahilli yıldız, sarı-kırmızılı kulüpte seve seve çalışabileceğini söyledi. İstanbul'u ve Türk halkını çok sevdiğini kaydeden Drogba, "Her kulüpte saygı ve sevgi gördüm ama Türkiye başkaydı" diye konuştu.

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