26 Nisan 2020, Pazar

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Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni takımı

Süper Lig'de bitime 8 maç kala zirvenin 3 puan gerisinde şampiyonluk şansını sürdüren Galatasaray'da yeni sezon için transfer çalışmalarına start verildi. Yapacağı takviyelerle yarışacağı tüm kulvarlarda başarılı sonuçlar elde etmek isteyen sarı-kırmızılılar birçok oyuncusuyla da yollarını ayırma kararı alırken, takımdan ayrılma kararı alan yıldız oyuncunun yeni takımının belli olduğu öğrenildi. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 26.04.2020 10:42 Güncelleme Tarihi: 26.04.2020 10:49
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Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni takımı

Dünyada hayatı durma noktasına getiren corona virüsü salgını sonrası liglere ara verilmesinin ardından yaz transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

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Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni takımı

Covid-19 salgını sonrası maçların ertelenmesinin ardından diğer kulüpler gibi maddi sıkıntıya giren Cimbom'da gündem maddelerinden biriyse maaş indirimi...

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Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni takımı

Pandemi sonrası oyunculardan maaşlarında indirime gitmesini isteyen yönetimin çağrısına sadece kaptanlar Selçuk İnan ve Fernando Muslera'da olumlu yanıt gelmesi sarı-kırmızılılarda moralleri bozdu.

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Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni takımı

Yönetimin önümüzdeki günlerde futbolculara maaş indirimiyle ilgili teklifini yineleyeceğini ve yine olumsuz dönüş alınması takdirde radikal kararlar alınacağı iddia edildi.

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Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni takımı

Maaş indirimi konusunun ardından transferde somut adımlar atmaya başlayacak Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim ve yardımcılarının raporu doğrultusunda çalışmalar devam ediyor.

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