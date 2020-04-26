Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor! İşte yeni takımı

Süper Lig'de bitime 8 maç kala zirvenin 3 puan gerisinde şampiyonluk şansını sürdüren Galatasaray'da yeni sezon için transfer çalışmalarına start verildi. Yapacağı takviyelerle yarışacağı tüm kulvarlarda başarılı sonuçlar elde etmek isteyen sarı-kırmızılılar birçok oyuncusuyla da yollarını ayırma kararı alırken, takımdan ayrılma kararı alan yıldız oyuncunun yeni takımının belli olduğu öğrenildi. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

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Giriş Tarihi: 26.04.2020 10:42 Güncelleme Tarihi: 26.04.2020 10:49 ABONE OL