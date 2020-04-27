Galatasaray'ın efsane ismi Claudio Taffarel: Fatih Terim bana hala kızgın

Muslera ile çalıştığım için ben de çok mutlu oldum. Çünkü saha içinde ve dışında karakterli ve kaliteli bir insan. Çok profesyonel bir oyuncu. Onun büyüklüğü kendisinden ve giydiği formaya saygısından geliyor. Galatasaray'a her zaman daha fazlasını vermeye çalıştı. Galatasaray'da sembol isimlerden biri artık. Takım kaptanlarından birisi. Bunu da hak ediyor. İşine olan saygısı onu büyütüyor ve bir yerlere getiriyor. Başarılı olması beni de gururlandırıyor.