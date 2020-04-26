26 Nisan 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaray'a Emre Belözoğlu şoku! Transfere engel oldu

Yeni tip corona virüsü salgını (Covid-19) sonrası lige verilen arada takımlar transfer çalışmalarını hızlandırırken, Fenerbahçe ile Galatasaray bir kez daha transferde karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz sezon Vedat Muriqi, Deniz Türüç ve Mevlüt Erdinç transferinde karşı karşıya gelen iki ezeli rakibin bu yaz transfer dönemini de hareketli geçirmesi beklenirken, sarı-lacivertlilerde gelecek sezon sportif direktörlük görevine getirilmesi beklenen Emre Belözoğlu'nun Galatasaray'ın transfer listesindeki iki yıldıza "Gelecek sezon buradasınız" mesajı gönderdiği öğrenildi. İşte detaylar...

Giriş Tarihi: 26.04.2020 09:40 Güncelleme Tarihi: 26.04.2020 09:46
ABONE OL
  • 1
  • 9
Galatasaray'a Emre Belözoğlu şoku! Transfere engel oldu

Dünyayı etkisi altına alan ve liglerin ertelenmesine neden olan corona virüsü salgını sonrası takımlar takviye çalışmalarına yoğunlaşırken, gelecek sezon zirveye oynayacak kadroyu oluşturmayı planlayan Fenerbahçe ve Galatasaray, transferde karşı karşıya geldi.

  • 2
  • 9
Galatasaray'a Emre Belözoğlu şoku! Transfere engel oldu

Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ancak ikinci yarıda yaşadığı düşüşle zirveden uzaklaşan Fenerbahçe Avrupa'ya gitme planları yaparken, sezon sonunda yapacağı hamlelerle zirve yarışını sonuna kadar zorlayan bir kadro kurmak istiyor.

  • 3
  • 9
Galatasaray'a Emre Belözoğlu şoku! Transfere engel oldu

İlk yarıda yarıştığı bütün kulvarlarda gösterdiği performansla taraftarını hayal kırıklığına uğratan Galatasaray ise ikinci yarıda yaşadığı çıkışla şampiyonluk yarışına ortak olurken, yaz transfer döneminde yapacağı takviyelerle yeni sezonda da zirve yarışında yer almayı hedefliyor.

  • 4
  • 9
Galatasaray'a Emre Belözoğlu şoku! Transfere engel oldu

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren iki ezeli rakipten Fenerbahçe, Galatasaray'a yılın transfer çalımını atmak için harekete geçti.

  • 5
  • 9
Galatasaray'a Emre Belözoğlu şoku! Transfere engel oldu

EMRE BELÖZOĞLU, EMRE KILINÇ VE MERT HAKAN YANDAŞ İÇİN DEVREDE

Sarı-lacivertlilerde bu sezon sonunda futbola nokta koymasına ve kulüpte sportif direktörlük pozisyonuna geçmesine kesin gözüyle bakılan kaptan Emre Belözoğlu'nun, ezeli rakip Galatasaray'ın prensipte her konuda anlaştığı Sivasspor'un iki önemli oyuncusu Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç için bizzat devreye girdiği öğrenildi.

BİZE ULAŞIN
Daha Fazla Gör