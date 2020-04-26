26 Nisan 2020, Pazar
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Galatasaray'a Emre Belözoğlu şoku! Transfere engel oldu
Yeni tip corona virüsü salgını (Covid-19) sonrası lige verilen arada takımlar transfer çalışmalarını hızlandırırken, Fenerbahçe ile Galatasaray bir kez daha transferde karşı karşıya geldi. Geçtiğimiz sezon Vedat Muriqi, Deniz Türüç ve Mevlüt Erdinç transferinde karşı karşıya gelen iki ezeli rakibin bu yaz transfer dönemini de hareketli geçirmesi beklenirken, sarı-lacivertlilerde gelecek sezon sportif direktörlük görevine getirilmesi beklenen Emre Belözoğlu'nun Galatasaray'ın transfer listesindeki iki yıldıza "Gelecek sezon buradasınız" mesajı gönderdiği öğrenildi. İşte detaylar...
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