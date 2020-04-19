Abdurrahim Albayrak'tan şok açıklama! "Maaşlar için gücümüz yok"

Galatasaray'da corona virüsü testi pozitif çıkan ve gördüğü tedavinin ardından virüsten kurtulan ikinci başkan Abdurrahim Albayrak, çarpıcı açıklamalarda bulundu. Corona virüsü sürecinde yaşadıklarını anlatan Albayrak, "Acaba bende Fatih Hoca'ya mı geçti?" diye kahroldum. Hocama bir şey olmasın diye hep dua ettim." dedi. Albayrak ayrıca maaş indirimi konusunda "Hiçbir kulübün bu maaşları ödeme şansı yok. Mustafa Cengiz önderliğinde her gün konuşuyoruz. Bütün sponsorlar anlaşmaları iptal etti. Bu paralar ne bu sene, ne gelecek yıl ödenebilir. İndirime mecburuz, hiçbir gelirimiz yok." ifadelerini kullandı.

Galatasaray İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak, CNN Türk'te katıldığı programda corona virüsü sürecinde yaşadıklarına dair çarpıcı açıklamalarda bulundu. Albayrak'ın açıklamalarında öne çıkanlar şu şekilde:

ÇOK KÖTÜ ŞEYLER DÜŞÜNDÜM

"Hiç yürüyecek halim yok dedim. Arabaya bindik. Yeşilköy'deki hastaneye acile gittik. Bizi hemen tomografiye aldılar. Ciğerlerimizin zatürree sardığını söylediler. O anı tarif edemem. 'Biz sizi bırakamayız' dediler. Eşim ağlamaya başladı. Onu ikna etmeye çalıştık. Nezih Barut devreye girdi. 'Ne olur çıkmayın' deyip yalvardılar. Ama nasıl ağlıyoruz. Odaya girdik, sanki kuş kafesine girdik. O an her şey aklınızdan geçiyor. Çok kötü şeyler düşündüm."

DEVLETİMİZE GÜVENELİM

"Kimsenin moralini bozmak istemiyorum ama film şeritleri geçiyor aklınızdan. Allah hiç kimsenin başına vermesin. Bu başka bir şey. O gün bana corona virüsü taşıdığımız söylediler. Bu bire bir coronadır. O an bütün sinirleriniz boşalıyor, bir ruh gibi oluyorsunuz. Eşimle aynı odada kaldık. Hastanedeyken Bakırköy'de sahile bakıyorum. Oluk oluk insanlar dolaşıyor. 'Yapmayın Allah aşkına, başka insanları da yakmayın' diyordum hastanede. İnsanlar hala farkında değil. Biz güçlü insanlarız. Biz pes etmeden Allah'ın izniyle yeneceğiz. Devletimize güvenelim. Doktorlarımızın söylediklerini dinleyelim."

SAĞLIK ÇALIŞANLARINI NE KADAR ÖVSEK AZ

"Asla moralimizi bozmamalıyız. 14 gün hastanede tamamen kaldıktan sonra bir 14 gün de evde tamamlamamız gerektiğini söylediler. Bütün doktorlarıma teşekkür ediyorum. Sağlık çalışanları kahramanlarımızdır bizim. Onlara ne kadar övsek az. Allah onlardan razı olsun. Onları doğuran annelerin ellerinden öpüyorum."

FATİH HOCA'YA BENDEN Mİ GEÇTİ DİYE KAHROLDUM

Acaba benden mi Fatih Hoca'ya geçti diye kahroldum. Acaba hep içimde yaşadım. Aman hocama bir şey olmasın diye dua ettim."

İNDİRİM YAPMAYA MECBURUZ

Hiçbir kulübün bu maaşları ödeme şansı yok. Mustafa Cengiz önderliğinde her gün konuşuyoruz. Bütün sponsorlar anlaşmaları iptal etti. Bu paralar ne bu sene, ne gelecek yıl ödenebilir. İndirime mecburuz, hiçbir gelirimiz yok.

BAŞKAN KONUŞMAYI ÇOK UZUN TUTUYOR

Şimdi video konferans yapıyoruz yönetici arkadaşlarla. Sayın Başkanım Mustafa Cengiz de konuşmayı çok uzun tutuyor. Baktım saat 22.30 olmuş. Dedim ki 'Başkanım, saat 22.30'dan sonra telefonlar kapatılıyormuş, haberin olsun.

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