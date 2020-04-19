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Kaka'dan Galatasaray itirafı! Fatih Terim...

Kariyerinde Milan ve Real Madrid gibi devlerin formalarını da giyen ve oynadığı futbolla bir döneme damga vuran Brezilyalı eski futbolcu Kaka, ülke basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Eski yıldız, yaptığı açıklamada yıllar önce Galatasaray ve Fatih Terim ile arasında geçen konuşmayı da anlattı. Son dakika Galatasaray haberleri...

Giriş Tarihi: 19.04.2020 12:28 Güncelleme Tarihi: 19.04.2020 12:32
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Kaka'dan Galatasaray itirafı! Fatih Terim...

Fatih Terim'in üçüncü Galatasaray döneminde 10 numara transferi yapmaya karar veren sarı-kırmızılılarda tecrübeli teknik adam Kaka'nın transfer edilmesini istemiş ancak yönetim Sneijder'de karar kılmıştı.

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Kaka'dan Galatasaray itirafı! Fatih Terim...

2012/2013 sezonunda Sivasspor ile oynanan ve 3-1 kazanılan maçın ardından yaptığı açıklamada bu tercihini açıkça dile getiren Terim, dönemin başkanı Ünal Aysal'ın ve yönetimin Wesley Sneijder ve daha sonra Fenerbahçe forması giyen Diego Ribas'ı transfer etmek istediğini doğrulayıp, "Diego ve Sneijder'a hayır, Kaka'ya evet." ifadelerini kullanarak görüşünü açıklamıştı.

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Kaka'dan Galatasaray itirafı! Fatih Terim...

Hürriyet'in haberine göre tecrübeli teknik adam, o dönem Real Madrid'de oynayan Kaka'yı istese de bu transfer gerçekleşmedi.

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Kaka'dan Galatasaray itirafı! Fatih Terim...

Nitekim Aysal yönetimi, 7.5 milyon Euro karşılığında Inter'le anlaşınca Sneijder 12 Ocak 2013'te G.Saray'a imzayı atmıştı. Ve yıllar sonra Kaka, Galatasaray'a transferinin 2013 yılında direkten döndüğünü resmen açıkladı.

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Kaka'dan Galatasaray itirafı! Fatih Terim...

Brezilya basınına konuşan emekli yıldız, corona virüsü testleri pozitif çıkan, hastanede tedavi gördükten sonra bu virüsü yenen Fatih Terim'e geçmiş olsun dileklerini iletip tecrübeli teknik adam ile alakalı anısını anlattı.

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