19 Nisan 2020, Pazar
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Kaka'dan Galatasaray itirafı! Fatih Terim...
Kariyerinde Milan ve Real Madrid gibi devlerin formalarını da giyen ve oynadığı futbolla bir döneme damga vuran Brezilyalı eski futbolcu Kaka, ülke basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu. Eski yıldız, yaptığı açıklamada yıllar önce Galatasaray ve Fatih Terim ile arasında geçen konuşmayı da anlattı. Son dakika Galatasaray haberleri...
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