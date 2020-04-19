19 Nisan 2020, Pazar

GALATASARAY

Luyindama beklemede

Luyindama beklemede
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 19.04.2020

Kongo 'nda yaşadığı diz sakatlığını atlatıp çalışmalara başlayan Christian Luyindama, sahalara dönmeyi iple çektiğini söyledi. Yıldız futbolcunun, "Eğer lisans işlemlerinde esneklik olursa sezonun kalanında forma giyebilirim" dediği öğrenildi.

Kongo 'nda yaşadığı diz sakatlığını atlatıp çalışmalara başlayan Christian Luyindama, sahalara dönmeyi iple çektiğini söyledi. Yıldız futbolcunun, "Eğer lisans işlemlerinde esneklik olursa sezonun kalanında forma giyebilirim" dediği öğrenildi.
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