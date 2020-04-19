Galatasaray'da düğmeye basılıyor! Gözler Fatih Terim'de

Yayıncı kuruluşun ödeme yapmaması üzerine darboğaza giren Galatasaray'da yönetim maliyetleri kısmak için kolları sıvadı. Başta teknik direktör Fatih Terim olmak üzere yöneticiler Abdurrahim Albayrak ile Yusuf Günay corona virüsüne yakalanınca kulüpte büyük korku yaşanmıştı.