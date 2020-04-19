19 Nisan 2020, Pazar

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Galatasaray'da düğmeye basılıyor! Gözler Fatih Terim'de

Galatasaray'da yönetim, futbolculardan sonra teknik heyetin de maaşında indirime gitmesini bekliyor. Gözler hastalığını atlatan İmparator'a çevrildi.

Giriş Tarihi: 19.04.2020 02:01 Güncelleme Tarihi: 19.04.2020 06:33
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Galatasaray'da düğmeye basılıyor! Gözler Fatih Terim'de

Yayıncı kuruluşun ödeme yapmaması üzerine darboğaza giren Galatasaray'da yönetim maliyetleri kısmak için kolları sıvadı. Başta teknik direktör Fatih Terim olmak üzere yöneticiler Abdurrahim Albayrak ile Yusuf Günay corona virüsüne yakalanınca kulüpte büyük korku yaşanmıştı.

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Galatasaray'da düğmeye basılıyor! Gözler Fatih Terim'de

Ancak hastalığın atlatılmasıyla bu isimler, kulüp içindeki işlere yoğunlaşmaya başladı. Başkan Mustafa Cengiz önderliğinde yönetim, futbolculardan sonra teknik heyetten de indirim isteme kararına vardı.

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Galatasaray'da düğmeye basılıyor! Gözler Fatih Terim'de

HOCADAN HAMLE BEKLENİYOR

Yönetim, kulüpten yıllık 18 milyon TL kazanan Teknik Direktör Fatih Terim'den elini taşın altına sokmasını bekliyor. Tecrübeli çalıştırıcının yapacağı indirimin, teknik heyet ve futbolculara örnek olacağı konuşuluyor.

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Galatasaray'da düğmeye basılıyor! Gözler Fatih Terim'de

Geçtiğimiz günlerde hastalığını atlattığını duyuran İmparator'un konuya nasıl yaklaşacağı merakla bekleniyor. Sarı-kırmızılıların her zor anında taşın altına gövdesini koyan Terim'in yine aynı fedakarlığı yapmasına kesin gözle bakılıyor.

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Galatasaray'da düğmeye basılıyor! Gözler Fatih Terim'de

KAPTANDAN 2 MİLYON

Galatasaray'da maaş indirimine ilk giden futbolcu kaptan Selçuk İnan olmuştu. Yaklaşık 10 yıldır kulübün formasını giyen 35 yaşındaki futbolcu, yaptığı açıklamayla fedakarlık yapmaya hazır olduğunu duyurmuştu.

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