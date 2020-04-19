19 Nisan 2020, Pazar

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Galatasaray'da tarihi değişiklik! Tam 16 futbolcu...

Galatasaray'da tarihi değişiklik kapıda... Teknik Direktör Fatih Terim, Florya'da sazı eline aldı ve birçok şeyi değiştirmeye hazırlanıyor. Deneyimli teknik adam, sarı-kırmızılı takımda köklü değişikliğe hazırlanırken yıldız oyuncu ayrımı yapmayacak. İşte o dev operasyonun detayları...

Giriş Tarihi: 19.04.2020 12:32
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Galatasaray'da tarihi değişiklik! Tam 16 futbolcu...

Cim-Bom, bu şekilde önümüzdeki sezon takımı hem gençleştirecek hem de yaş ortalamasını düşürecek.

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Galatasaray'da tarihi değişiklik! Tam 16 futbolcu...

Bir taraftan genç, dinamik ve tempolu bir takım yaratmak isteyen teknik direktör Fatih Terim diğer taraftan da transfer edilecek futbolcuların daha sonra satılabilir ve para kazandırabilir olmasına dikkat edecek.

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Galatasaray'da tarihi değişiklik! Tam 16 futbolcu...

Deneyimli teknik adam, sezon içerisinde de, oyuncunun geçmişine değil geleceğine yatırım yapılması gerektiğini söylemişti.

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Galatasaray'da tarihi değişiklik! Tam 16 futbolcu...

Galatasaray, devre arasında da zaten bu çerçevede 22 yaşındaki Onyekuru ve Saracchi'yi kadrosuna katmıştı.

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Galatasaray'da tarihi değişiklik! Tam 16 futbolcu...

Sarı-kırmızılıların gelecek sezon planlamasına bakıldığında kadrosuna katmayı düşündüğü Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç ve Nazım Sangare 25 yaşında. Yine listede bulunan Oğulcan Çağlayan ise 24 yaşında. Bonservislerinin alınması veya yeniden kiralanmaları gündemde olan Lemina 26, Onyekuru ise 22 yaşında...

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