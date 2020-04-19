Galatasaray'da Bakambu harekatı

ÇİN'E 40 MİLYON EURO'YA GİTTİ!

1.82 boyundaki Bakambu, güçlü fiziğinin yanı sıra süratiyle de dikkat çekiyor. Savunma arkasına koşuları, pres gücü ve top tekniğiyle tutulması zor bir golcü olan Kongolu yıldızın en önemli özelliklerinden biri de 2 sezondur sakatlık yaşamaması.