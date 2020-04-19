19 Nisan 2020, Pazar

A SPOR GALERİ

Galatasaray'da Bakambu harekatı

Galatasaray, Çin'den ayrılmak isteyen Cedric Bakambu'yu gözüne kestirdi. 29 yaşındaki eski Bursasporlu, güçlü fiziği ve süratiyle Fatih Terim'in ilgisini topladı.

Giriş Tarihi: 19.04.2020 01:46 Güncelleme Tarihi: 19.04.2020 06:34
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Galatasaray'da Bakambu harekatı

Yeni sezonda kaliteyi artırıp maliyeti azaltmak isteyen Galatasaray, fırsat transferlerine gözünü çevirdi. Çin Ligi'nde Beijing Guoan forması giyen ancak mutsuz olduğunu açıklayan Cedric Bakambu, sarı-kırmızılı teknik heyetin radarına girdi.

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Galatasaray'da Bakambu harekatı

Radamel Falcao'ya Arap kulüplerinin talip olmasıyla bu bölgeye yine yıldız bir takviye yapmak isteyen Cimbom, Kolombiyalı ayrılırsa ondan gelecek paranın bir kısmıyla Bakambu'yu getirmeyi planlıyor.

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Galatasaray'da Bakambu harekatı

Yönetim böylece 34 yaşındaki golcünün yerine 29 yaşındaki santrforu koyarak gençleşme harekatını da sürdürmüş olacak.

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Galatasaray'da Bakambu harekatı

ÇİN'E 40 MİLYON EURO'YA GİTTİ!

1.82 boyundaki Bakambu, güçlü fiziğinin yanı sıra süratiyle de dikkat çekiyor. Savunma arkasına koşuları, pres gücü ve top tekniğiyle tutulması zor bir golcü olan Kongolu yıldızın en önemli özelliklerinden biri de 2 sezondur sakatlık yaşamaması.

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Galatasaray'da Bakambu harekatı

Falcao'nun sık sakatlanmasını ve aldığı yıllık ücreti göz önünde bulunduran Cimbom, böylece takımı bu sorunlardan kurtaracak bir golcüyle anlaşabilir.

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