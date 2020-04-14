14 Nisan 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray transferde büyük oynuyor! Enner Valencia...

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GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 14.04.2020

Sezonun sona ermesiyle birlikte kiralık oyuncu Florin Andone'nin takımına geri dönecek olması, Falcao'nun gelen tekliflere göre takımdan ayrılma ihtimaline karşı bu kez elini sıkı tutuyor. Gündeminde Hulk, Balotelli gibi dünya yıldızları olan sarı-kırmızılılarda bir forvet adayı daha belirlendi. Cimbom, sezon sonunda Tigres ile sözleşmesi bitecek Enner 'yı da gündemine aldı. İşte detaylar...

, bu sezonunda dikkatli adımlar atmaya kararlı... Andone'nin takımına geri dönecek olması, Diagne'nin 1. forvet olarak düşünülmemesinden dolayı elde bir tek forvet hattında yıldız golcü kalıyor. Kolombiyalı futbolcunun da akıbetinin ne olacağı şu anlık belli değil.

Hal böyleyken sarı-kırmızılı takım da gündemine forvet transferini aldı ve Hulk, Balotelli gibi isimlerle görüşmeye başlamıştı. Cimbom'un forvet listesi bununla da sınırlı değil.

SEZON SONUNDA BOŞA ÇIKIYOR

Yeni Asır'ın haberine göre; Sözleşmesi sezon sonunda sona erecek 30 yaşındaki oyuncunun şartlarını soracağı ve yıllık ücretinde anlaşma sağlanması halinde beklenen anlaşmanın gerçekleşeceği öne sürüldü. Brescia'dan 'yi de gündeminde bulunduran , geçtiğimiz sezon yaz transfer döneminde de futbolcuyla ilgilenmiş, transfer olmayınca Falcao'nun transferini bitirmişti.

Galatasaray'da Falcao'nun yerine dünya yıldızı gelecek!

ADI BEŞİKTAŞ İLE DE ANILMIŞTI

Mart ayında Beşiktaş ile de ismi alınan 'nın da Avrupa'dan birkaç kulüple görüştüğü G.Saray ile orta yolun bulunması halinde sarı-kırmızılı formayı giyebileceği konuşuluyor. Piyasa değeri 2.80 milyon Euro olan oyuncu Tigres forması giyiyor. Oyuncu Meksika macerası öncesi Everton'da kiralık olarak forma giymişti.

EKVADOR İLE 32 GOLE İMZA ATTI

G.Saray'ın transfer listesine dahil ettiği Enner Valencia Ekvador Milli Takımı'ndaki başarılı grafiği ile de göz kamaştırıyor. 30 yaşındaki yıldız isim şu ana dek 53 kez Ekvador formasını giyerken bu sürede 32 kez rakip fileleri sarsarak dikkat çekici bir istatistiğe imza attı. Valencia'nın kariyerinde ise 257 mücadelede toplam 76 golü bulunuyor. Valencia, Tigres öncesi 'de 3 sezon , 1 sezon da Everton formasını terletti.

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