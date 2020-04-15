Fatih Terim'in o ismi işaret etti! Aslan'a 'yeni Higuain'
Falcao’nun ayrılma ihtimalinin ardından birçok ünlü isim gündeme gelirken 21 yaşındaki yıldız adayı da Terim’in listesine girdi. Uzun boyu ve sırtı dönük oynaması Adolfo Gaich’i öne çıkaran faktörler arasında...
Bir süredir Arap takımlarıyla ciddi bir şekilde anılan Radamel Falcao'nun ayrılma ihtimalinin konuşulduğu şu günlerde birçok önemli isim sarı-kırmızılı ekibe yazılarken teknik direktör Fatih Terim'in planları farklı... Tecrübeli teknik adam, Falcao'nun ayrılmasına şu aşamada çok sıcak bakmıyor ama böyle bir gelişme halinde kasasında kalacak olan parayı geleceği olan bir forvete de yatırmak istiyor. Alex Telles gibi, Bruma gibi geldiğinde ve gittiğinde kulübe para kazandıracak oyuncu transfer edilmesini istiyor.
MİLLİ TAKIMDA PARLADI
Terim'in yeni gözdesinin uzun süredir takip ettiği San Lorenzo'dan Adolfo Gaich olduğu bildirildi. Virüs krizi başlamadan önce de Terim, 1.90 boyundaki Arjantinli forveti takip ediyordu. Arjantin U20 takımında oynadığı futbolla Gaich'in "Yeni Higuain" olabileceği fikrini kazanmıştı. Her zaman sevdiği uzun boylu ve sırtı dönük oynamayı bilen ayrıca takımı önde tutacak forvet tanımına uyan Gaich'i, Term karantina döneminde de sık sık izledi. Falcao'nun ayrılması durumunda yatırım için 21 yaşındaki golcüyü belirledi.
TRABZON VE BRUGGE DA TALİP OLDU
Adolfo Gaich'in altyapısından yetiştiği San Lorenzo ile bir yıl daha sözleşmesi bulunuyor. Transfermarkt değeri şimdiden 11 milyon euro... Geçen sezon yaz transfer döneminde Trabzonspor, ocak ara transfer döneminde ise Club Brugge ile anılmıştı.
21 yaşındaki golcü, bu sezon Superiga'da 12 maça çıktı, 5 gol kaydetti. Arjantin U20 takımında ise 14 karşılaşmada forma giydi ve 7 gol atarak dikkatleri üzerine çekti.
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