14 Nisan 2020, Salı

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Mustafa Kapı'nın yeni adresi belli oldu! Fenerbahçe...

Galatasaray altyapısında forma giyen ve geçtiğimiz aylarda kendisine önerilen yeni sözleşme teklifini kabul etmediği için kadro dışı bırakılan Mustafa Kapı ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Genç oyuncunun menajeri Necdet Ergezen, sezon sonunda Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşulan oyuncusunun yeni adresini açıkladı. Son dakika transfer haberleri...

Giriş Tarihi: 14.04.2020 10:29 Güncelleme Tarihi: 14.04.2020 10:32
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Mustafa Kapı'nın yeni adresi belli oldu! Fenerbahçe...

Galatasaray altyapısında yetişen ve geleceğin en büyük yıldız adayları arasında gösterilen Mustafa Kapı, yuvadan uçmaya hazırlanıyor.

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Mustafa Kapı'nın yeni adresi belli oldu! Fenerbahçe...

Sarı kırmızılı kulübün yetenekli futbolcusu, geçtiğimiz sezon teknik direktör Fatih Terim tarafından sahaya sürülmüş ve Emre Belözoğlu'nun ardından Süper Lig'de en genç forma giyen 2 futbolcu ünvanını kazanarak adını tariha yazdırmıştı.

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Mustafa Kapı'nın yeni adresi belli oldu! Fenerbahçe...

Yaşanan bu gelişmeler sonrasında Kapı ile sözleşme yenilemeyen isteyen Galatasaray, şok edici bir cevapla karşılaşmıştı.

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Mustafa Kapı'nın yeni adresi belli oldu! Fenerbahçe...

Genç yıldız Galatasaray'da forma şansı bulamayacağını ve ilk 11 oyuncusu olmak istediğini iletirken, sarı kırmızılı kulübün kurmayları bunu kabul etmemişti.

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Mustafa Kapı'nın yeni adresi belli oldu! Fenerbahçe...

Kapı, Galatasaray ile sona eren sözleşmesini uzatmazken, sarı kırmızılılar bildiri yayınlayarak oyuncu ile ilişiğin kesildiği ve kadro dışı kararı alındığını duyurmuştu.

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