Mustafa Kapı'nın yeni adresi belli oldu! Fenerbahçe...

Galatasaray altyapısında forma giyen ve geçtiğimiz aylarda kendisine önerilen yeni sözleşme teklifini kabul etmediği için kadro dışı bırakılan Mustafa Kapı ile ilgili sıcak gelişmeler yaşanıyor. Genç oyuncunun menajeri Necdet Ergezen, sezon sonunda Fenerbahçe'ye transfer olacağı konuşulan oyuncusunun yeni adresini açıkladı. Son dakika transfer haberleri...