Galatasaray'da Falcao'nun yerine dünya yıldızı gelecek!
Galatasaray'ın transfede gözdesi Hulk, Drogba ve Falcao gibi elini kolunu sallayarak gelecek. ‘Makul Maaş İndirim’ tasarısına takılan Brezilyalı yıldız, Çin’den ayrılma kararı aldı. Shanghai’den bonservisini almaya çalışacak. Arap takımlarıyla anılan Falcao giderse Cimbom devreye girecek.
Galatasaray'da gündem Radamel Falcao'nun ayrılması halinde yerine kimin geleceği… Daha önce Drogba'yı Çin'de yaşanan bir kriz sonrasında bedava getiren, Monaco'dan Falcao'yu bonservissiz almayı başaran Cimbom, bu kez de Hulk'un işini aynı şekilde bitirmeye çalışıyor. Sports Online Shanghai, Çin Futbol Federasyonu'nun kulüplerle bir araya gelerek belirlediği 'Makul Maaş İndirim' tasarısının vuracağı isimleri belirledi. 100 milyon yuan (12 milyon euro) ve üzerinde maaş alan oyuncular yüzde 50 indirim yapacak.
MÜMKÜN DEĞİL
Her takımda sadece bir tane 100 milyon yuan (12 milyon euro) kazanan oyuncu olacak. Kulüpler yeni sözleşmeleri 50 milyon yuan (7.5 milyon euro) üzerinde yapamayacak. Aralık ayında anlaşması bitecek olan Hulk'un yeni sözleşmeyi 50 milyon yuan'lık tavan rakam yüzünden kabul etmediği ve ayrılma kararı aldığı belirtildi. Brezilyalı yıldızın, "Bu rakamlara Çin'de kalmam mümkün değil. Avrupa'da oynamayı tercih ederim" dediği ifade edildi. 33 yaşındaki golcünün, bonservisini eline almak için kulüple temaslara başladığı bildirildi.
KAYNAK HAZIR
Xavi'nin çalıştırdığı Al Sadd'ın Falcao'yu çok istediği biliniyor. Kolombiyalı yıldız, Galatasaray'dan 7 milyon euro alıyor. İki yıl sözleşmesi bulunan oyuncunun bonservisini 10 milyon euro'dan aşağıya vermeyi düşünmeyen sarı-kırmızılı ekip, 17 milyon euro'luk bir kaynak yaratmış olacak. Bu paranın bir kısmı ile Hulk'a yatırım yapılacak.
YAKIN DURUYOR
Özellikle Şampiyonlar Ligi'nde yeniden forma giymek isteyen Hulk'un Avrupa'dan umduğu teklifleri bulamadığı ve Galatasaray'a sıcak bakabileceği yönünde haberler geliyor.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan ASPOR veya aspor.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Milli Piyango ikramiyeleri nereden alınır? Yırtık Milli Piyango biletine ikramiye ödenir mi? 2020 Milli Piyango (MPİ) sonuçları
- Milli Piyango’da en çok çıkan sayılar hangileri? 2020 Milli Piyango sonuçları
- 2020 yeni yıl mesajları! İşte kısa, uzun, resimli, resimsiz ve sevgiliye yeni yıl mesajları
- İşte 2020 Milli Piyango sonuçları! Milli Piyango büyük ikramiye hangi bilete çıktı? 2020 amorti numaraları belli oldu! Milli Piyango bilet sorgulama
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Galatasaraylı Falcao tanınmaz halde! İnanmayanlar dönüp bir daha baktı
- Fenerbahçe için flaş transfer iddiası! Buffon...
- Transfer savaşı! G.Saray ve Başakşehir o ismin peşinde
- Fenerbahçe'de transfer atağı! 2 yıldız birden...