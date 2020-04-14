Galatasaray'da flaş transfer gelişmesi! Yapılan teklifi duyurdular

Yaz transfer dönemi için çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray ile ilgili flaş bir iddia ortaya atıldı. Brezilya basını, sarı-kırmızılıların Vasco da Gama forması giyen Andrey ile ilgilendiğini öne sürerken, sarı-kırmızılı kulübün yaptığı teklifi de açıkladı. Son dakika Galatasaray transfer haberleri...

Sezonun ikinci yarısında yakaladığı çıkışla yeniden zirve yarışına ortak olan Galatasaray'da corona virüsü salgını nedeniyle lige verilen arada gözler transfere çevrildi. Yeni sezonda takımın yaş ortalamasını düşürmeyi hedefleyen ve bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Cimbom ile ilgili flaş bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Hem Brezilya hem de İtalyan basınında bir süredir Galatasaray ve Sampdoria'nın Vasco da Gama forması giyen Andrey'in peşinde oldukları haberleri yer alıyordu.

ANDREY İÇN 5 MİLYON EURO

Brezilya'da Blog Do Garone'nin haberine göre Galatasaray, sezon başında Andrey için kulübüne 5 milyon Euro'luk bir teklifte bulundu.

Brezilya basını, Vasco da Gama'nın 31 Aralık 2021'de kontratı sona erecek Andrey'den bonservis bedeli kazanmak için oyuncuyu satmaya sıcak baktığı belirtilmişti.





VASCO DA GAMA 10 MİLYON EURO İSTİYOR

İtalyan basınından footballnews24'e göre ise Sampdoria ile Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Andrey için Vasco da Gama, 10 milyon Euro'luk bir bonservis bedeli talep ediyor.

ANDREY KİMDİR?

Tam adı Andrey Ramos do Nascimento olan Brezilyalı oyuncu, 15 Şubat 1988 tarihinde Rio de Janeiro'da dünyaya geldi. Futbola Vasco da Gama altyapısında başlayan ve ayno takımla profesyonel kariyerine adım atan Andrey, Bu sezon çıktığı 2 maçta gol ve asist katkısı üretemedi. Brezilya U21 Milli Takımı'nın formasını 12 kez terleten ve 5 gol üreten orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri ise 1.3 milyon Euro.

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