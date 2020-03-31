Galatasaray'ın B planı Lusamba

İki oyuncuyu yeniden kiralaması zor görünen Cimbom ön libero arayışlarına başlarken Nice’te forma giyen Lusamba öne çıktı. Sözleşmesinin sona erecek olması da avantaj olarak görülüyor.

Bu sezon başında mali krizin de etkisiyle kiralık oyuncularla yola çıkan Galatasaray'ı lig sonunda sıkıntılı bir dönem bekliyor. Özellikle de orta sahada... Sarı-kırmızılı ekibin iki başarılı ismi Jean Michael Seri ve Mario Lemina'nın anlaşmaları sona erecek. Galatasaray bu iki oyuncuyla da yoluna devam etmek istiyor ancak Fulham ve Southampton'ın buna çok da sıcak bakmayacakları yolunda haberler geliyor. Özellikle de satın alma opsiyonlarının Galatasaray'da olduğu bir ortamda... Olsa bile yüksek kiralama ücretlerinden bahsediliyor.



LUYINDAMA ARACI OLACAK

Bu nedenle Galatasaray'ın scout ekibi bonservisi elinde olan ön libero ve 8 numaralarla ilgili bir raporu Fatih Terim'in önüne sundu. Bu isimler arasında Nice'te forma giyen Arnaud Lusamba'nın bir adım öne çıktığı öğrenildi. 23 yaşındaki DR Kongolu oyuncu için Luyindama'dan yardım isteneceği de gelen bilgiler arasında... Lusamba'nın sol açıkta da forma giyebilmesinin Terim'in ilgisini çeken faktörler arasında olduğu ifade edildi. Liglerin başlamasının ardından oyuncu ve menajeriyle görüşmeler start alacak.



COMOLLI PEŞİNDEYDİ

G.Saray'ın takibe aldığı Lusamba ile devre arası transfer döneminde Fenerbahçe de ilgilendi. O dönem sportif direktör olarak görev yapan Damien Comolli'nin genç oyuncuyla ilgili girişimler yaptığı belirtilmiş ancak sonuç alınamamıştı.



LEMINA 16 MİLYON EURO

Southampton'dan kiralanan Lemina'nın 16 milyon euro satın alma opsiyonu bulunuyor. İngiliz kulübüne 1 milyon euro kiralama bedeli ödenirken Gabonlu yıldız ise Galatasaray'dan yıllık 2 milyon euro ücret alıyor.



MICHAEL SERI 18 MİLYON EURO

Fulham'dan kiralanan Seri'nin 18 milyon euro satın alma opsiyonu bulunuyor. İngiliz kulübüne 1.5 milyon euro kiralama bedeli ödenirken Gabonlu yıldız ise Galatasaray'dan yıllık 2.8 milyon euro ücret alıyor.

LUSAMBA KİMDİR?



Lusamba, 4 Ocak 1997 tarihinde Fransa'nın Metz şehrinde dünyaya geldi. Aslen Kongolu olan futbolcu, orta sahanın göbeğinde yer alıyor ve sağ ayağını etkili bir şekilde kullanabiliyor.



Profesyonel kariyerine 2014-15 sezonunda başlayan Lusamba, Nancy U19 takımından A Takıma yükselmişti. 2016- 17 sezonunda Nancy takımından 2.5 milyon euro bedelle Nice'e transfer olan Lusamba, 2018-19 sezonunda Belçika ligi ekiplerinden Cercle Brugge'a kiralık olarak gönderildi.



Mart 2019'da yeniden kendi takımı Nice'e dönen oyuncu, 2019-20 sezonu itibariyle kırmızı-siyahlı ekipte 15 müsabakada forma giydi ve 1 gol, 2 asist üretti. Öte yandan Lusamba, 984 dakika sahada kalarak istikrarlı bir görüntü sergiledi.

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