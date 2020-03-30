31 Mart 2020, Salı

GALATASARAY

Cenk Tosun'dan Galatasaray itirafı!

Cenk Tosun'dan Galatasaray itirafı!
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 31.03.2020 Giriş Tarihi: 31.03.2020

İngiltere  takımlarından Everton forması giyen A Milli Futbol Takımımız'ın yıldız futbolcusu  kendisiyle ilgili bilinmeyenleri açıklarken, flaş bir  itirafında bulundu.

İngiltere ekiplerinden Everton'da forma giyen milli futbolcu , Koray Palaz'ın sosyal medya hesabında yaptığı canlı yayına katılarak kendisiyle ilgili bilinmeyenleri anlattı.

En iyi anlaştığı oyunculardan, en sevdiği yemeklere ve neden 23 numara giydiğine kadar birçok soruyu yanıtlayan Cenk Tosun'un açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

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"İLK ALDIĞIM FORMA, BEŞİKTAŞ FORMASIYDI"

İlk aldığı forma: Beşiktaş forması. Babamın bir arkadaşı vardı, hasta bir Beşiktaşlı. Beni Beşiktaşlı yapan da o. Hangi isim ve numara vardı hatırlamıyorum ama olabilir.

Maç öncesi ritüelin var mı: Takım otobüsüyle stada giderken en son eşim ve babamı görüntülü ararım, çocukları görürüm, babamı görürüm, onların duasını alıp öyle çıkarım maça.

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"OĞLUMUN FUTBOLCU OLMASINI İSTERİM"

Oğlunun futbolcu olmasını ister misin: İsterim. Sırtında neden Tosun, 23 numaralı formayla oynamasın? Oynaması beni çok mutlu eder.

Neden 23 numara: Gaziantepspor'a devre arası gelmiştim, çok seçenek yoktu. En çok hoşuma giden 23 numaraydı. , gibi isimler giyiyordu. İlk sezonum da iyi geçince uğurlu numaram olarak geçti.

Hangi futbolcualrla aynı takımda olmak isterdin: . Ronaldinho. Brezilyalı Ronaldo.

HAYATIMIN EN MUTLU GÜNLERİNDEN BİRİYDİ

Benfica golü sonrası neler yaşadın: 3-4 gün uyumadım, ben bunu nasıl yaptım diye. Hayal gibi geliyordu. Şampiyonlar Ligi çok büyük bir turnuva.

Böyle bir turnuvada böyle bir gol atmak muhteşemdi. Hayatımın en mutlu günlerinden biriydi galiba.

Ronaldo mu, Messi mi: Bence Ronaldo.

"PREMIER LİG'DEKİ EN İYİ OYUNCU DE BRUYNE"

Premier Lig'deki en favori oyuncusu: Kevin De Bruyne.

Premier Lig'de en yakın olduğu takım arkadaşların: Everton'dan Stekelenburg, Coleman, 'dan Van Anholt.

Beşiktaş'tan en çok kimi özledin: Atınç, Necip, Oğuzhan, Olcay, , Caner. Hem saha içi, hem saha dışında hep birlikteydik, bir aile gibiydik.

"GALATASARAY MAÇINA ÇIKARKEN ÜZERİMDE GERGİNLİK VARDI"

- Beşiktaş maçı anısı: Çarşamba günü düğünüm vardı. Cumartesi de Galatasaray ile çok kritik maça çıkacaktık. Maça çıkarken üzerimde gerginlik vardı, yenilirsek ihale bana kalır diye. Oyuna sonradan girdim, topu Mario Gomez'e çıkarttım, o da golü attı. Orada 'Oh be' dedim.

Galatasaray ilk devrede bayağı bir gol kaçırmıştı, çok korkmuştum (Gülerek).

En sevdiğin yemek: Mantı

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