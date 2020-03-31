İngiltere’den Galatasaray'a Lemina müjdesi

Southampton’a yakın olan Daily Echo isimli interne t sitesi, “Lemina şu durumda İngiltere’ye dönemez . 1 yıl daha Galatasaray’a kiralanabilir” dedi

Oynadığı futbolla Galatasaray'ın kilit isimlerinden biri olan Mario Lemina'nın kiralık sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması büyük bir sıkıntı yaratıyordu. Ancak İngiltere'den gelen sevindirici haber yüzleri güldürdü. Southampton kulübüne yakınlığı ile bilinen The Daily Echo isimli internet sitesi, İngiltere'ye uçuşların tamamen yasaklandığı bu dönemde Mario Lemina'nın dönüşünün imkansız olduğunu yazdı. Bu durumda Gabonlu yıldızın Galatasaray'a 1 yıl daha kiralanmasının gündeme gelebileceğini belirten Daily Echo, "Lemina da Türkiye'de kalmayı çok istiyor" ifadesini kullandı.

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