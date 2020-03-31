31 Mart 2020, Salı

GALATASARAY

İngiltere’den Galatasaray'a Lemina müjdesi

Galatasaray'a Lemina müjdesi
GALATASARAY
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Giriş Tarihi: 31.03.2020

’a yakın olan isimli interne t sitesi, “Lemina şu durumda ’ye dönemez . 1 yıl daha ’a kiralanabilir” dedi

Oynadığı futbolla 'ın kilit isimlerinden biri olan 'nın kiralık sözleşmesinin sezon sonunda bitecek olması büyük bir sıkıntı yaratıyordu. Ancak 'den gelen sevindirici haber yüzleri güldürdü. kulübüne yakınlığı ile bilinen The isimli internet sitesi, İngiltere'ye uçuşların tamamen yasaklandığı bu dönemde Mario Lemina'nın dönüşünün imkansız olduğunu yazdı. Bu durumda Gabonlu yıldızın Galatasaray'a 1 yıl daha kiralanmasının gündeme gelebileceğini belirten Daily Echo, "Lemina da 'de kalmayı çok istiyor" ifadesini kullandı.

Galatasaray'da feda zamanı haberin devamı

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