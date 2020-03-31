Harika bir silahtı!
Jan Olde Riekerink, yeniden Galatasaray ile anılan Bruma için konuştu.
Onyekuru'nun sezon sonunda ayrılması halinde Bruma'nın Galatasaray'a döneceği konuşulurken eski hocasından Portekizli futbolcuyla ilgili açıklama geldi. Jan Olde Riekerink, PSV'de eleştirilerin odağında yer alan oyuncuyla ilgili, "Deneyimlerime dayanarak onun için olumlu ifadeler kullandım. Ama yetenekli oyuncular, her ortamda aynı etkiyi yaratmayabiliyor" dedi.
Hollandalı teknik adam, "Galatasaray'da genç bir oyuncuydu. Etrafındaki büyük yıldızlar tarafından korundu ve onlar, kendisine yardımcı oldular" derken Galatasaray'daki yüksek performansında Sneijder etkisinin de büyük olduğunu söyledi. Deneyimli çalıştırıcı, "Wesley Sneijder, onu mükemmel şekilde devreye sokuyordu. İkisinin uyumu harika bir silahtı" ifadesini kullandı.
3 GOL 3 ASİST
15 milyon euro'ya Leipzig'ten PSV'ye transfer olan Bruma, Hollanda ekibine bu sezon 18 maçta 3 gol, 3 asistlik bir katkıda bulundu. Büyük umutlarla PSV'ye transfer olan Portekizli futbolcunun bu performansı yeterli bulunmadı.
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