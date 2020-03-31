31 Mart 2020, Salı

GALATASARAY

Galatasaray'da feda zamanı

Galatasaray'da feda zamanı
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 31.03.2020 Giriş Tarihi: 31.03.2020

Coronavirüs krizi nedeniyle ekonomik olarak büyük bir sıkıntı yaşayan yönetimi, Falcao, Muslera, Feghouli ve Belhanda ile görüşme yaparak maaşlarda indirim veya ödemelerin 3 ay ertelenmesini talep edecek.

Barcelona ve Juventus gibi dev kulüplerin futbolcu maaşlarında kesintiye gitmesinin ardından da düğmeye bastı… Coronavirüs krizi nedeniyle tüm Avrupa kulüpleri gibi ekonomik olarak büyük bir sıkıntı yaşamaya başlayan Sarı-Kırmızılılar, maaşı yüksek olan futbolcularla masaya oturma kararı aldı. Yönetimin ilk olarak Falcao, Muslera, Belhanda ve Feghouli ile görüşme yapması bekleniyor. Bu 4 futbolcudan maaşlarında indirim talep edilecek. Eğer olumlu yanıt gelmezse bu kez ödemelerin en az 3 ay süreyle ertelenmesinin gündeme geleceği öğrenildi… Falcao 7 milyon Euro'luk geliriyle sadece Galatasaray'ın değil 'in de en fazla kazanan ismi durumunda. Muslera 3.5 milyon Euro, Feghouli 3.8 milyon Euro, Belhanda da 3.3 milyon Euro garanti ücret alıyor.

Mustafa Cengiz'den destek çağrısı haberin devamı

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