Ryan Babel'den çok konuşulacak paylaşım

Galatasaray'ın sezon başında kadrosuna kattığı Hollandalı futbolcusu Ryan Babel'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Sezon başında Galatasaray'a transfer olan ve devre arasında Ajax'a kiralanan Hollandalı yıldız Ryan Babel, sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medyayı aktif bir biçimde kullanan Hollandalı futbolcu ''Ryan Babel, tuvaletten bir fotoğrafıyla soruyor: "Size iki hediye verildi: aklınız ve zamanınız. Zamanınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu takipçilerine yöneltti.

İşte Babel'in o paylaşımı

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