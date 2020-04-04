04 Nisan 2020, Cumartesi

GALATASARAY

Ryan Babel'den çok konuşulacak paylaşım

Ryan Babel'den çok konuşulacak paylaşım
GALATASARAY
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Güncelleme Tarihi: 04.04.2020 Giriş Tarihi: 04.04.2020

'ın sezon başında kadrosuna kattığı Hollandalı futbolcusu 'in sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım dikkat çekti.

Sezon başında 'a transfer olan ve devre arasında Ajax'a kiralanan Hollandalı yıldız , sosyal medya hesabından çok konuşulacak bir paylaşımda bulundu.

Sosyal medyayı aktif bir biçimde kullanan Hollandalı futbolcu ''Ryan Babel, tuvaletten bir fotoğrafıyla soruyor: "Size iki hediye verildi: aklınız ve zamanınız. Zamanınızı nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusunu takipçilerine yöneltti.

İşte Babel'in o paylaşımı

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