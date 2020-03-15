15 Mart 2020, Pazar

GALATASARAY

Fatih Terim: Oyunun hakimi bizdik

Fatih Terim: Oyunun hakimi bizdik
GALATASARAY
Giriş Tarihi: 15.03.2020

Teknik Direktörü , derbisinin ardından açıklamalarda bulundu. İki takım oyuncularını da tebrik eden Terim, oyunun hakimi olduklarını söylerken, son pas tercihlerini yanlış yaptıklarını belirtti.

'in açıklamaları şu şekilde:

"Beşiktaş'ı kutluyorum. Onlar da gerçi taraftar önünde oynamak isterdi. Sergen hocanın elinin değdiği belli olmuş. Çok iyi hocalık yapıyor, daha da iyi olacak. Oyunun hakimiyiz, her anlamda. Bir iki pozisyon verdik ama biz 18 içerisinde bulunduk ama gole ulaşamadık. Son pasların tercihleri yanlış oldu. Pas yüzdemiz özellikle 18 içerisinde daha düşüktü. 16 tane şut atmışız, bunun 10 tanesi ceza sahası içinde. Birini mutlaka yapmamız gerekirdi. Ben bunu atmosferin yapaylığına veriyorum. Eğer bir oyuncu bugün yürüyorsa, taraftar olsa koşar. Siz bile belki heyecanlanmadınız. O yüzden oyuncularımı da herhangi bir şekilde yermiyorum. Buna rağmen iyi oynadılar diyorum, iki takım oyuncularını da tebrik ediyorum"

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