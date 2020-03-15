15 Mart 2020, Pazar

SÜPER LİG

Abdulkadir Bitigen'in derbi raporu

Abdulkadir Bitigen'in derbi raporu
SÜPER LİG
Giriş Tarihi: 15.03.2020

- maçıyla birlikte ilk kez derbi yöneten hakem , sarı-kırmızılılardan Mariano’ya, siyah-beyazlılardan ise Lens ile ’a verdi.

'in 26. haftasında Stadyumu'nda oynanan - derbisini hakem yönetti. Bitigen'in yardımcılıklarını Volkan Ahmet Narinç ile İsmail Şencan yaptı. Abdulkadir Bitigen kariyerinde ilk kez bir derbide düdük çaldı. Bitigen karşılaşmada 3 kez kartına başvurdu. Sarı-kırmızılılardan Mariano, siyah-beyazlılardan ise Lens ile ile cezalandırıldı.

Galatasaray taraftarlarından Çanakkale pankartları haberin devamı

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